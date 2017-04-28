В центре Николаева нашли труп мужчины, который по предварительным данным подорвал себя на гранате Ф-1

В пятницу, 28 апреля, в домовладении по улице Чигрина№ 66 в Николаеве, был обнаружен труп мужчины, который по предварительным данным, подорвал себя на гранате Ф-1.

Об этом пишет издание Новости-Н.

Так, по предварительным данным, местный житель, таким образом покончил жизнь самоубийством.

Как пишет издание, погибшего обнаружил друг, который не дозвонившись зашёл его навестить. Увидев изувеченный труп, он немедленно вызвал полицию.

«В настоящее время на месте работают следователи и взрывотехники. Личность погибшего установлена: мужчина 1966 года рождения. Проживал в доме один, по словам соседей, алкоголем не злоупотреблял, занимался бизнесом: продавал спортивное питание. Обстоятельства происшествия, а также как и то, откуда у мужчины взялась граната, предстоит выяснить правоохранителям», - сообщило издание.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в феврале, в Николаеве студент техникума принес на занятия учебную гранату