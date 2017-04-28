«Серого кардинала» БПП Кононенко назначили руководить Киевской областной ячейкой партии

Нардеп Игорь Кононенко стал руководителем территориальной организации Партии «БПП «Солидарность» в Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Как пишет пресс-служба партии, при своем назначении, нардеп Кононенко заявил, что Киевская область, которая является стратегической для Украины, должна стать образцом социально-экономического развития для других регионов страны.

«Четыре направления, которые мы будем реализовывать в области, станут пилотными для распространения по всей Украине. Это — строительство качественных, современных дорог, развитие медицинских и образовательных учреждений, строительство современных мусороперерабатывающих предприятий, а также создание в каждом районе центров предоставления административных услуг по примеру «Готово», — приводит пресс-служба слова Кононенко.

Решение Конференции об избрании Игоря Кононенко главой Киевской территориальной организации Партии утвердил Двенадцатый Внеочередной Съезд Партии «БПП «Солидарность».

Съезд Партии утвердил решение об избрании Юрия Грынива — председателем Львовской территориальной организации Партии; Виталия Курило — председателем Луганской территориальной организации Партии.

Съезд Партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность» также принял решение об участии местных организаций Партии во внеочередных выборах сельских, поселковых и городских голов 11 июня 2017 года.

Как известно, за 2015 год Кононенко задекларировал 14,3 миллионов гривен доходов. Ранее в СМИ появилась информация, что оффшорная компания Порошенко и Кононенко торгует с «Газпромом».

Напомним, в феврале прошлого года министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус заявил об отставке и о коррупции со стороны команды Порошенко. В свою очередь сам Игорь Кононенко отрицает обвинения министра и связывает их с предстоящим переформатированием правительства.

Также, 4 февраля на заседании фракции «БПП» произошел скандал – нардепы так и не потребовали от Кононенко сложения мандата.

В феврале этого года соратника президента Кононенко пытались отравить ртутью