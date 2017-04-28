В 2017 году на ремонт дорог Николаева из бюджета города выделили около 65 миллионов гривен, - Палько

Директор Департамента ЖКХ Андрей Палько заявил, что в этом году на ремонт дорог выделено порядка 63,7 миллионов гривен из бюджета города и поделился планами их использования.

Об этом он заявил в пятницу, 28 апреля, в ходе пресс-конференции, посвященной проведению работ по ремонту дорог в Николаеве, сообщает отдел информационного обеспечения Николаевского городского совета.



Так, Андрей Палько сообщил, что департамент ЖКХ начинает ремонты автомагистралей города. Он объяснил, почему к восстановлению асфальтного покрытия приступают только сейчас.

«Установилась теплая погода. Несмотря на все «пожелания», чтобы мы начинали работы уже в феврале или в марте, нужно понимать, что это не даст соответствующей гарантии качества. Звучала критика, что в этом году впервые перед поминальными днями не отремонтировали улицу Александра Янаты (Куйбышева), которая ведет к кладбищу. Мы планировали провести там ямочный ремонт, но ухудшение погодных условий заставило изменить планы и была сделана только подсыпка. Тем не менее в текущем году эта дорога будет капитально отремонтирована от улицы Троицкой до улицы Казарского. На этот участок дороги изготовлен проект, он находится на экспертизе. Объем работ - 18 тысяч квадратных метров. Сумма финансирования - более 12 миллионов гривен. Предельный срок окончания ремонта - 1 октября», - заявил Андрей Палько.

Он добавил, что в 2017 году по поручению мэра Николаева изменены требования к работам по восстановлению асфальтного покрытия после разрытий, которые производились для ремонта инженерных сетей.

«Раньше тепло- и водоснабжающие предприятия выполняли работы по восстановлению асфальтного покрытия собственными силами. И уже через несколько месяцев эти участки дорог приходили в негодность. На сегодня ГКП «Николаевводоканал» заключены договора с КП «ЭЛУ автодорог» и «Николаевавтодор» на выполнение данных работ с учетом необходимых технических норм, - сказал Андрей Палько.

Кроме того, решен вопрос с проведением аварийно-ремонтных работ в местах наибольшей концентрации ДТП. Проведены торги, идет заключение договора и уже с 3 мая КП «ЭЛУ автодорог» сможет работать на аварийных участках, о которых сообщает патрульная полиция. Аварийно-ямочный ремонт будет завершен уже до конца мая, потом начнется восстановление внутриквартальных проездов, магистральных дорог.

Также, по словам директора департамента, на сегодня полным ходом идут процедуры закупок.

«Уже ведутся работы в таком многострадальном месте, как конечная остановка транспорта в районе 3 городской поликлиники «Дубки». Состояние дорог такое, что ни проехать, ни пройти. Ремонт на стадии завершения, все желающие могут проконтролировать. Заканчиваем ремонтировать дорогу по ул. Крылова, идет подготовка дорожного покрытия по улице Лазурной, «Штрассе» до береговой зоны. Все планы работ размещены на официальном сайте городского совета. В планах на текущий год - ремонт улицы Троицкой, Херсонского Шоссе, улицы Пограничной, улицы Садовой, улицы Карпенко, улицы Озерной, продолжение работ на проспектах Богоявленском и Центральном», - подчеркнул Андрей Палько.

Он акцентировал внимание на то, что поставленная мэром задача по восстановлению городских автомагистралей будет выполнена качественно и эффективно.

В целом департаменту ЖКХ на ремонт дорог выделено порядка 63,7 миллионов гривен из бюджета города. На эти деньги планируется капитально отремонтировать около 48 тысяч квадратных метров дорожного покрытия, а текущим ремонтом охватят 97 тысяч квадратных метров дорог. По результатам полугодия запланировано выделение дополнительных средств на проведение дорожных работ.

Как отметили в отделе информационного обеспечения Николаевского городского совета, участниками пресс-конференции были: директор департамента ЖКХ Андрей Палько, заместитель директора департамента ЖКХ Наталья Осецкая, начальник управления по контролю за ремонтом, реконструкцией, строительством, газификацией коммунальных объектов и жилья Сергей Чуб, директор ГКП «Николаевводоканал» Борис Дуденко, директор предприятия «Николаевавтодор» Иван Дейнека, директор КП «ЭЛУ автодорог» Наталья Горбенко, представитель ПАТ «Дорлидер» Сергей Кулажкин.