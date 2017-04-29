Суд отменил переименование улиц в Одессе

Приморский районный суд города Одессы признал незаконным и отменил решение Одесского городского совета о возвращении старых советских названий улиц и переулков города.

Как передает Думская, суд удовлетворил иск общественной организации Самооборона Одессы, которая требовала отменить решение горсовета о переименовании улиц.

Отмечается, что горсовет может подать на это решение апелляционную жалобу.

Как известно, 26 апреля Одесский городской совет вернул названия части улиц, которые переименовал экс-глава областной государственной администрации Михеил Саакашвили.

В частности, Одессе вернули улицу 25-й Чапаевской дивизии, улицу и переулок Бабушкина, улицы Гайдара, Белинского, Бадаева, Терешковой, проспект Маршала Жукова и т.д.

Прокуратура Одесской области по факту переименования начала уголовное производство по ч.2 ст.436-1 Уголовного кодекса Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов).