Мэр Николаева снова пообещал установить и запустить уже в этом году фонтан в «Сердце города»

Городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что фонтан в скандальном сквере «Сердце города» может быть установлен уже в этом году.

Об этом мэр рассказал на встрече с молодежью города, которая состоялась в пятницу, 28 апреля, в этом самом сквере, пишет «NikLife».

— Я очень не люблю название этого сквера. Потому что сердце города – это вы. Если такое сердце города, которое недостроенное и поломанное, то, о чем можно говорить про сам город? — делился с молодежью Сенкевич, а вскоре рассказал о процессе его благоустройства. — Если вы помните, то свет в этом парке запустили в прошлом году – его не было. И то, только из-за того, что у меня были договоренности кое с кем, и свет пустили. Объект этот не сдали в эксплуатацию, потому что не рассчитались с «главным чуваком». А все очень просто – свет нельзя включить, потому что объект не сдан в эксплуатацию. Объект не сдан, потому что областной бюджет должен ему деньги. Областной бюджет не заплатит, потому что денег нет и т.д. и т.п. Но свет мы все-таки включили. И если все будет хорошо, и мы с вами будем хорошо молиться, то в этом году вот этот фонтан (в центре сквера, - прим. ред.) мы запустим. Который стоял «-нндцать» лет. Поставлена задача, чтобы фонтан нам запустили, — заявил городской голова Николаева, добавив, что тендер на восстановление фонтана пока еще не проведен.

Примечательно, что ранее – 4 июля 2016 года – Сенкевич уже обещал доделать фонтан в «Сердце города». Напомним, инициатива реконструкции сквера «Пролетарский» под парк «Сердце города» принадлежит бывшему руководству Николаевской области и тогда еще кандидатам в народные депутаты Украины от Партии регионов Артему Ильюку и Николаю Жуку. Изначально экс-глава николаевской ОГА Николай Круглов заверял, что ни одна бюджетная копейка не будет потрачена на реконструкцию парка, а только лишь деньги неизвестных спонсоров. Однако расходы за некачественные работы пришлось компенсировать средствами городского бюджета.

Подрядчик, выполнявший работы, в свою очередь заявлял, что «опричники» экс-губернатора Круглова требовали от него 20% отката за проект. В свою очередь, нардеп Артем Ильюк уверял, что на этом проекте не было украдено ни копейки.