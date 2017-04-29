Николаевские байкеры открыли «Мотосезон-2017» традиционным мотопробегом по центральному проспекту города

Николаевские байкеры открыли "Мотосезон-2017" традиционным мотопробегом по центральной транспортной автомагистрали города Николаева - проспекту Центральному.

Так, в мотопробеге приняли участие несколько сотен мотолюбителей из большинства мотоклубов города Николаева.

Горожане могли наблюдать байкеров на абсолютно разнообразных мотоциклах, которые проехали по проспекту в сопровождении автомобилей патрульной полиции. Для проведения мотопробега на короткое время даже останавливали движение транспорта по проспекту Центральному.