Николаевские байкеры открыли «Мотосезон-2017» традиционным мотопробегом по центральному проспекту города

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Николаевские байкеры открыли "Мотосезон-2017" традиционным мотопробегом по центральной транспортной автомагистрали города Николаева - проспекту Центральному.

Так, в мотопробеге приняли участие несколько сотен мотолюбителей из большинства мотоклубов города Николаева.

Горожане могли наблюдать байкеров на абсолютно разнообразных мотоциклах, которые проехали по проспекту в сопровождении автомобилей патрульной полиции. Для проведения мотопробега на короткое время даже останавливали движение транспорта по проспекту Центральному. 

 

Преступности.НЕТ

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