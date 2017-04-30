В Турции заблокировали «Википедию»

Власти Турции заблокировали доступ к сайту "Википедия".

Об этом сообщает Zn.ua, ссылаясь на портал Turkey Blocks.

По информации портала, блокировка начинается 29 апреля в 8:00 по местному времени и действует для всех версий сайта на всех языках. Доступ будет заблокирован с помощью специальных фильтров, которые используются для цензурирования контента в пределах страны. При попытке соединиться с "Википедией" компьютер выдает пользователям "ошибку 404".

Ранее сообщалось, что на референдуме в Турции чуть более 51% избирателей поддержали инициативу по расширению полномочий президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Теперь президент Турции может сам назначать министров и высших государственных чиновников, объявлять чрезвычайное положение и распускать парламент. Также он считается одновременно и главой правительства, а должность премьер-министра отменят в 2019 году.