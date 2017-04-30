Завод им. 61-го коммунара нужно снести «под ноль» и сделать там развлекательный центр, - мэр Николаева

Александр Сенкевич Городской голова Николаева Александр Сенкевич считает, что государственное предприятие «Судостроительный завод имени 61-го коммунара нужно снести «под ноль» и построить на его месте жилой комплекс или развлекательный центр.

Свое мнение по этому поводу мэр высказал на встрече с молодежью города, которая состоялась в пятницу, 28 апреля, в этом самом сквере.

- Я не очень верю в возрождение судостроения в том формате, в котором оно было, без государственной поддержки, гарантий, официальных экономических зон. Что касается «61-го завода», то мое мнение, что в этом здании нужно сделать музей или перевести сюда губернатора. Сам завод, мне кажется, нужно снести «под ноль» и построить там классный жилой комплекс, парковую зону, креативное пространство, сделать какой-то торгово-развлекательный центр. Во-первых, потому что он в самом центре города, и я не хотел бы, чтобы крупногабаритные машины здесь ездили, - отметил он.

По его словам судостроение в Николаеве «немножко есть».

- Это «Нибулон», который строит для себя и Сагайдаков, который строит яхты. Заводы «Океан» и «ЧСЗ» на сегодняшний день находятся в упадке, нужна реальная крутая инвестиция, которая превратит эти заводы в новые. Но у нас есть конкуренты, которые далеко впереди нас. Хотя я верю, что это еще может быть, - сказал Сенкевич. - Есть еще такие мнения, что вот есть «Ленинская кузня» в Киеве, которая принадлежит одному известному человеку, и ее якобы собираются закрывать и переносить судостроение на наш «Океан». Я бы очень хотел этого, потому что это бюджет, который формируется за счет налога на зарплату. Я могу пролоббировать вопрос выделения земли, прийти к депутатам и сказать: «У нас будет строиться судостроительный завод». Но никто не придет. По одной простой причине, потому что, прежде, чем задавать вопрос «Как?», нужно задавать вопрос «Зачем?». Зачем инвестору заходить в Украину, в Николаев? Если дешевле это сделать в Польше. Если говорить о судостроении, то Николаев неконкурентоспособен. Мы можем долго страдать, вспоминать наше героическое судостроительное прошлое. В перспективе, это возможно, но сейчас это не то, что может спасти Николаев, - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что нардеп Андрей Вадатурский высказывал опасение, что принятие законопроектов «О внутреннем водном транспорте», которые на данный момент рассматриваются в парламенте, не только создаст бесполезную структуру, аналогичную Администрации морских портов Украины, но и окончательно похоронит надежды восстановить судостроение.