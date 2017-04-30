Уровень угрозы «желтый»: СБУ Николаевщины просит с пониманием отнестись к усилению мер безопасности в преддверии праздников

Координационная группа Антитеррористического центра при управлении СБУ в Николаевской области просит жителей Николаевщины с пониманием отнестись к усилению мер безопасности в преддверии праздников.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в СБУ Николаевской области.

Как пояснили в СБУ, решение ввести накануне майских праздников в Николаевской области режим предупреждения терактов и возможных нападений было принято по причине того, что в регионе уровень террористической угрозы оценивается, как «желтый».

- Управлением осуществляются мероприятия по усилению антитеррористической защищенности региона, недопущения дестабилизации ситуации, в том числе во время проведения праздничных мероприятий, прежде всего в местах скопления людей, - сообщили в СБУ.

Также в СБУ пояснили, что в преддверии праздников, и в праздничные дни, на въездах/выездах города Николаева будут работать блокпосты.

В связи с этим координационная группа Антитеррористического центра при управлении СБУ Николаевщины, обращается к населению с просбой с пониманием отнеститсть к их работе.

- Призываем общественность региона максимально содействовать правоохранителям в борьбе с незаконным оборотом оружия и средств поражения, не быть безразличными к окружающим и элементарным способам защиты, - сообщили в СБУ.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что глава Николаевской ОГА Алексей Савченко ввел на Николаевщине «режим предупреждения терактов»