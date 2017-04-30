Торговать и развлекаться: краткая стратегия городского головы?

Мэр Николаева Александр Сенкевич Прав был всё-таки Михаил Булгаков, устами профессора Преображенского советовавший не начинать утро с новостей. Воскресное утро огорошило заметкой о встрече мэра с молодёжью, на которой он предложил «снести под ноль завод Имени 61 Коммунара и построить там жилой комплекс или торгово-развлекательный центр».

К сожалению, на встрече, видимо не присутствовали ребята, участвующие в Студенческой республике и подобных образовательных проектах, поэтому ответить по существу мэру было некому. Поэтому кому-то идея построить на месте, откуда начинался наш город, очередной «храм веселья и бессмысленного потребления», могла показаться здравой.

Городской голова резонно заметил, что «прежде чем задавать вопрос «как?» нужно задавать вопрос «зачем?». Большинство людей, умеющих читать, помнят почему именно город возник на том месте, где находится сейчас. Миссией города было строительство кораблей и судов. Это обусловило его местоположение. Этой миссии соответствовала стратегия властей: строительство школ с техническим уклоном, создание комфортных условий для инвесторов (кстати, внутренних, а не иностранных), поиск заказов и прочее. Вряд ли инженеры и рабочие, создававшие судостроительные заводы и строившие город, одобрили бы план городского головы.

Мой покойный дедушка, всю жизнь посвятивший судостроению, однажды рассказал мне, что более 20 лет он каждый обеденный перерыв открывал маленькую библиотеку в своём цеху и выдавал рабочим книги. Да, были среди рабочих и те, кто предпочитал игру в карты или в домино чтению. Но по словам моего дедушки, около трети рабочих до начала девяностых регулярно читали книги.

Стратегия города должна учитывать интересы прошлых, настоящих и будущих поколений. Этой базовой логике должно быть подчинено каждое решение, которое принимается в процессе управления городом.

Городской голова делится размышлениями о том, что дешевле строить суда в Польше. То есть молодому человеку, мечтающему стать кораблестроителем, который возможно, присутствовал на той встрече, отучился в школе или даже в кораблестроительном университете за счёт бюджета (средств налогоплательщиков), указывается прямое направление – «Едь работать в Польшу!». А мы тут будем торговать и развлекаться!

И этот парень уедет. Создаст там семью, будет получать пару тысяч евро как средний инженер, будет исправно платить налоги и до конца жизни стесняться своего акцента.

Нам же городской голова сообщил: «Мы можем долго страдать, вспоминать наше героическое судостроительное прошлое. В перспективе, это возможно, но сейчас это не то, что может спасти Николаев». То есть в его сознании есть прошлое и какое-то будущее, но полностью отсутствует настоящее. А ведь будущее создаётся нашими сегодняшними поступками и такое самоустранение от будущего, которое ожидается как бы само по себе, приведёт лишь к утрате субъектности. Проще говоря, решать что нам делать и как жить, будут за нас.

Мы выбирали городского голову для того, чтобы он работал с настоящим и будущим города. Конечно, привлечь инвесторов для создания современного производства – задача весьма сложная и требует серьёзных усилий. Все же знают, что основной бизнес мэра – не развлечения и не торговля, а разработка программного обеспечения. Но это его личный бизнес, его личная стратегия. Городу и горожанам предлагается совершенно иное.

Дыма без огня, как известно, не бывает. Ходят слухи, что «новые маркизы» активно лоббируют выделение городской земли под застройку и лакомый кусочек в центре не даёт им покоя. Тем более, объём «мотивации» очень серьёзный.

В городе создано Агентство Развития, которое подчиняется городскому голове и получает деньги, в том числе из наших с вами налогов, и на протяжении двух лет пишет ту самую обещанную стратегию. Если мэр в ходе общения с молодёжью презентовал, так сказать, её наброски, то лучше бы этой стратегии так и не появиться на свет.

Развитие – это не карнавалы на площади с будками и каруселями. Развитие – это работа над тем, как сделать наш город конкурентоспособным, наполнить его смыслом, создать условия для высокомаржинального современного производства, которое не загрязняет атмосферу и создаёт рабочие места для высококвалифицированного персонала.

Городской голова не читает интернет-СМИ, может это и к лучшему. Поэтому я обращаюсь к тем, кто читает и кому не наплевать на город: подумайте о будущем своих детей, не кивайте головой, когда слышите откровенный бред, спорьте аргументированно, возражайте, отстаивайте свою точку зрения и читайте книги.

Одну из них, советую, начните прямо сейчас: Эрик Райнерт «Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными».

Хороших и содержательных вам майских праздников!