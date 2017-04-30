В бюллетенях на выборах мэра Снигиревки ошибка – у одного из кандидатов неправильно указано отчество

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В бюллетенях, которые раздают на выборах городского головы Снигиревка обнаружена ошибка – у одного из кандидатов неправильно указано отчество.

Об этом на своей странице в Facebook написал пользователь с ником Микола Миколай.

«Выборы мэра в Снигиревке. В бюллетене ошибка у одного из кандидатов в мэры: не правильное отчество. Комиссия уже провела заседание и есть решение, смотрите в документе.
Явка на 12.00 составляет 12.5%.прогнозируемая явка на конец выборов 30-35%, что приравнивается к 3000 избирателей», - написал он.

Из решения комиссии, которое он опубликовал на своей странице следует, что комиссия признала ошибку в бюллетени технической.

Как известно, в воскресенье, 30 апреля, в 47 ОТГ Украины проходят выборы. 

Александра Вязникова

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русскийобщество