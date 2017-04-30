Генштаб ВСУ опубликовал видео тренировки украинских бомбардировщиков

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В Сети появилось видео с тренировок и боевых задач украинских авиаторов одной из отдельных бригад тактической авиации.

Соответствующее видео опубликовано Генштабом ВСУ.

Учения проходили в Луцке. Летный состав тренировался в боевых действий днем и ночью на фронтовых бомбардировщиках и самолетах-разведчиках.

Каждое выполнение заданий экипажами связано с противодействием средствам ПВО (противовоздушная оборона) условного противника и управления боевой машиной во время работы вражеских средств РЭБ.

Напомним, 26 апреля в рамках летно-методических сборов на военных аэродромах Луцка и Коломыи состоялись учебные бомбометания по наземным целям.

Роман Свиридов

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русскийобщество