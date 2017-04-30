В Харькове на майские праздники полиция будет задерживать за георгиевские ленточки

Безопасность на майские праздники в Харькове будут обеспечивать 3,5 тысячи правоохранителей. В городе до 16 мая полиция будет работать в усиленном режиме.

Об этом сообщает ТСН.

В общем на праздники по городу и области планируется проведение почти 200 массовых мероприятий. Каждую локацию, на которой будут проводить мероприятия, обязательно будут проверять на наличие взрывчатки. К дежурству во время праздников будут привлекать курсантов военных вузов. Координировать действия правоохранителей будет ситуационный центр, который будет работать круглосуточно до 16 мая.

Также правоохранители просят горожан ни в коем случае не надевать георгиевских лент, а тех, кто рискнет это сделать, полиция будет проверять на причастность к террористическим организациям «ДНР» и «ЛНР». Запрещено использовать советскую символику.

«Использование во время проведения массовых мероприятий любых символов коммунистической эпохи, флага с символикой Советского Союза и прочее – все это является нарушением действующего законодательства», — напомнил заместитель начальника ГУНП в Харьковской области Виталий Гузь.

Суровые меры безопасности вводят не только в Харькове. Так, с завтрашнего дня, 30 апреля и до 9 мая в Одессе правоохранители переходят на усиленный режим обеспечения правопорядка, ведь в городе ожидают возможные провокации. За правопорядком будут следить более двух тысяч правоохранителей. В частности, 2 мая с 7:00 до 22:00 введут временное ограничение движения в районах Соборной площади и Куликового поля.

Напомним, в Николаеве СБУ и полиция в преддверии майских праздников усилили антитеррористические меры безопасности