На 82-м году жизни скончался известный украинский поэт Борис Олейник

В воскресенье, 30 апреля, на 82-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался легендарный украинский поэт Борис Олейник.

Об этом сообщил Михаил Маслий на своей странице в Facebook.

"Когда-то он сформулировал свое жизненное и творческое кредо: "Писать, как живешь, а жить, как пишешь". Активной гражданской позицией Борис Олейник доказал, что поэт отвечает за все, что было до него, что происходит за его жизнь и что будет после него. ”Я тем уже горжусь, что украинец сроду", — классика, которая также принадлежит перу и действиям этой многогранной личности ", - пишет Маслий.

"Борис Ильич заслужил многомиллионную любовь украинцев во всех мирах именно за свою поэзию. Когда читаешь его ”Молодецкую балладу”, ”Старую песню на новый мотив”, ”Ринг”, ”К проблеме: революция и художник”, ”А предатель всегда продает кого-то", чувствуешь почерк виртуоза слова высочайшего класса", - добавляет он.

Борис Ильич Олейник — украинский поэт, переводчик, государственный деятель. Автор более 40 книг, стихов, эссе, статей, которые переводились на русский, чешский, словацкий, польский, сербский, румынский, итальянский и другие языки.

Напомним, ранее в Минске умер народный артист СССР, уроженец Одессы Ростислав Янковский