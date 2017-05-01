Около двух тысяч билетов на Евровидение-2017 продали на несуществующие места

Организаторы конкурса Евровидение-2017 продали около двух тысяч билетов на несуществующие или непригодные для просмотра места.

Об этом в эфире радиостанции "Голос столицы" рассказал руководитель сервиса по продаже билетов Concert.ua Дмитрий Феликсов.

Накладка произошла из-за того, что реализация билетов началась еще до того, как была построена площадка для проведения конкурса.

Во время строительства изменилась схема рассадки зрителей в зале. После подготовки помещения обнаружилось, что некоторые места нельзя расположить согласно предварительному проекту.

"После того, как был выбран подрядчик и расставлены по залу камеры, обнаружено, что некоторые места не могут быть там, где запланировано. Потому места на некоторые купленные билеты либо непроглядные, либо с ограниченным обзором, либо их вообще нет", — сказал Дмитрий Феликсов.

Из-за адаптации зала МВЦ к Евровидению-2017 зрителям заменят билеты. В среднем речь идет о 2% от общего количества мест. Места зрителям обещают заменить или вернуть деньги. Алгоритм прост: все зрители, чьи места нуждаются в замене, получат на электронный адрес, указанный при покупке билета, письмо от Сoncert.ua, им предложат другой билет на то же самое шоу или в качестве альтернативы — возврат средств.

Евровидение-2017 пройдет в Международном выставочном центре в Киеве. Полуфиналы конкурса пройдут 9 и 11 мая, финал — 13 мая.