На Николаевщине «морские котики» провели учения

В Очакове начались тренировки морского центра сил специальных операций.
Об этом сообщает ТСН.
«Морские котики» в ходе тренировок отрабатывают различные способы десантирования. Они прыгали с высоты 800 метров с вертолета в тыл условного противника, где разбивались на группы для обезвреживания диверсантов. После десантировались прямо на воду с 7-метровой высоты – так делают водолазы-разведчики, чтобы незаметно добраться до берега.
Подобные тренировки нужны, чтобы уверенно действовать при необходимости в реальных условиях боевых действий. После сборов, которые продлятся две недели, «морские котики» отправятся на восток, говорится в сюжете телеканала.
Напомним, на Николаевщине морпехи привлекли к учениям артиллерию и авиацию