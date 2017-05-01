На Николаевщине «морские котики» провели учения

Учения бойцов 73-го Морского центра специального назначения. Фото: архив (2015) В Очакове начались тренировки морского центра сил специальных операций.

Об этом сообщает ТСН.

«Морские котики» в ходе тренировок отрабатывают различные способы десантирования. Они прыгали с высоты 800 метров с вертолета в тыл условного противника, где разбивались на группы для обезвреживания диверсантов. После десантировались прямо на воду с 7-метровой высоты – так делают водолазы-разведчики, чтобы незаметно добраться до берега.

Подобные тренировки нужны, чтобы уверенно действовать при необходимости в реальных условиях боевых действий. После сборов, которые продлятся две недели, «морские котики» отправятся на восток, говорится в сюжете телеканала.

Напомним, на Николаевщине морпехи привлекли к учениям артиллерию и авиацию