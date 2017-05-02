Без посетителей и почти без еды, - в оккупированном Донецке провели «фестиваль уличной еды»

В оккупированном Донецке, в парке «Городок» по указанию «городской администрации» проводят так называемый «Фестиваль уличной еды».

Об этом сообщают «Новости Донбасса».

По предварительной информации, в парке должны были быть представлены крупные торговые сети и рестораны Донецка, но большинство участников проигнорировало мероприятие.

На рекламном баннере, размещенном на входе в парк, представлена местная торговая сеть «Мост», которая открылась с разрешения «ДНР» в здании ТМ «Метро». Продукция сети «Амстор» и ресторана «Fastoran» также должна быть представлена на фестивале, но пока из участников свои прилавки разложили ресторан «Аркадия» и хенд-мейд мастерская «Ваниль».

Последняя предлагает посетителям фестиваля футболки «Я – сепаратист», значки и брелоки с символикой «ДНР». Стоимость футболки составляет 1000 рублей (500 гривен). Наклейки на машину от 100 до 150 рублей (50-75 гривен). Также в продаже есть чехлы для бутылок. Их стоимость – 300 рублей (150 гривен).

Изобилия продуктов на фестивале нет. Из обещанных «блюд» на фестивале есть пряники, пирожки, пицца и один вид бургеров от заведения «Аркадия». Импровизированные столики расставлены вдоль аллеи парка, но посетителей ни столики, ни предложенный выбор продукции не привлекает. На прилавках представлены картофельные чипсы, упаковка, которых оформлена на украинском языке.

Напомним, ранее сообщалось, что компания «Норд» бросила завод в оккупированном Донецке и перенесла производство холодильников в Китай.