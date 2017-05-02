Годовщина 2 мая в Одессе: флаги с траурными лентами на улицах и рамки металлодетекторов на Куликовом поле

Во вторник, 2 мая, в Одессе с 7 утра Куликово поле открыли для желающих почтить память погибших 2 мая 2014 года, а на улицах города появились флаги с траурными лентами.

Об этом сообщают одесские СМИ.

Как известно, 2 мая в Одессе отмечают третью годовщину трагедии 2 мая, основные события которой развернулись в Доме профсоюзов в районе Куликового поля.

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10:37 Первыми утром, еще до 8:00, на Куликово поле пришли губернатор Одесской области Максим Степанов, глава областного управления полиции Дмитрий Головин и глава областного управления СБУ Сергей Батраков.

Сразу же за ними на площадь начали заходить люди.

10:30 Активисты одесского «Автомайдана» (под руководством Евгения Резвушкина) с утра во вторник, 2 мая, организовали блок-пост на въезде в Одессу по киевской трассе и досматривают прибывающие в город автомобили, передает «Украинская Служба Информации».

10:20 Сотрудники СБУ утром во вторник, 2 мая, пришли с обысками к одесским активистам «Куликова поля».

Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналист Надежда Мальниченко.

«У «куликовцев» с утра проводятся обыски. На данный момент известно об обысках у Виктории Мачулко, Морис Ибрагима и Наталии Дементьевой. Также по неподтвержденной пока информации, сотрудники СБУ присутствуют еще, как минимум, по трем адресам...» – написала она.

10:03 На одесских домах работники коммунальных предприятий вывесили флаги Одессы с траурными лентами.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник начальника Главного управления Нацполиции Руслан Форостяк.

«Флаги вывешивают рабочие коммунальных учреждений города на законном основании в соответствии с решением горсовета еще 2014 года, лично навел справки сегодня утром, также был удивлен. Это, кстати, пример, когда популистское и не взвешенное решение принять легко, а вот что потом с этим делать, а главное кому – непонятно», – написал он.

09:17 По информации «Думской», людей на Куликово поле пускают со стороны Канатной улицы через рамки металлодетекторов.

На площади и по ее периметру патрулируют полицейские наряды и военнослужащие Национальной гвардии.

Передвижение людей по Куликовому полю тоже контролируется. Конфликтов пока не было. Какая-то женщина пыталась пройти с георгиевской лентой, с ней провели беседу, провокационный предмет изъяли.

Вход на Соборную площадь тоже открыт. Там тоже дежурят полицейские и гвардейцы.