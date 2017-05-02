Николаевские «АЗОВцы» поехали в Херсонский аэропорт «встречать» олигарха Новинского

Фото: Facebook Иван Оберемко Херсонские и николаевские активисты националистических движений собрались под аэропортом «Херсон», чтобы «встретить» там народного депутата Украины от партии «Оппозиционный блок» Вадима Новинского.

Об этом они сообщают на своих страницах в социальной сети «Facebook».

«В Херсонском аэропорту, ждем Новинского…», - написал пользователь Игорь Николаев.

В свою очередь пользователь под ником «Иван Оберемко» добавил, что активисты «дежурят» под аэропортом, узнав, что олигарх может вместо Одессы выбрать для приземления своего самолета Херсон, так как в одесском аэропорту его тоже «ждут».

Фото: Facebook Игорь Николаев

«Весь вчерашний херсонский движ (кто не знает – может погуглить эту красоту) остался в городе, тусуется в аэропорту и готов повторить вчерашние майские поздравления херсонских коммунистов и заставить Новинского замироточить прямо на взлетно-посадочной полосе», - написал он, опубликовав фото собравшихся людей.

Предположительно, Вадим Новинский и Юрий Бойко намерены попасть в Одессу, где проходят мероприятия по случаю годовщины трагедии 2 мая 2014 года.

Напомним, 1 мая в Херсоне произошли столкновения в парке Славы и на площади Героев. Кроме того группа мужчин, среди которых были и жители Николаева, разгромила офис партии «Успішна країна», которая представляет интересы пособника Януковича, сбежавшего в Россию экс-министра доходов и сборов Украины Александра Клименко.

Как известно, 8 декабря 2016 года по представлению ГПУ народный депутат Украины Вадим Новинский был лишён депутатской неприкосновенности.