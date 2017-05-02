В Украину уже прибыли почти 400 участников Евровидения и членов их команд

В Украину уже прибыли почти 400 участников международного песенного конкурса Евровидение-2017 и членов их команд.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Только в течение суток прибыли более 160 участников и сопровождающих их лиц.

Больше всего иностранцев пограничники оформили в аэропортах Борисполь и Киев. Еще одна команда прибыла через автомобильный пункт пропуска Платоново в Одесской области.

В ведомстве отметили, что особое внимание во время прибытия участников конкурса уделяется безопасности и поддержанию правопорядка в пунктах пропуска. Пропуск через границу участников «Евровидения» пограничники осуществляют в соответствии с требованиями действующего законодательства в приоритетном порядке, по технологическим принципам, которые были применены во время масштабных международных мероприятий, таких как Евро-2012.

Как известно, 62-й конкурс Евровидения пройдет в Киеве с 9 по 13 мая. В нем примут участие исполнители из более чем 40 стран. Полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, финал - 13 мая в Международном выставочном центре.

Напомним, организаторы конкурса Евровидение-2017 продали около двух тысяч билетов на несуществующие или непригодные для просмотра места.