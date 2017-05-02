Московские актеры отказались выступать в Крыму, опасаясь запрета на въезд в Украину, - СМИ

Московские актеры Андрей Чернышев, Мария Добжинская, Вячеслав Разбегаев отказались выступать в Севастополе, опасаясь получить запрет на въезд в Украину.

Об этом сообщают российские СМИ.

Объявление об их замене в спектакле «Любовь по понедельникам», который состоялся 30 апреля, было вывешено в Севастопольском центре культуры и искусств.

«У нас вынужденная замена актеров. В спектакле принимают участие Наталья Бочкарева, Павел Майков, Евгения Лютая и Юрий Гаркави. Андрей Чернышев, Мария Добржинская и Вячеслав Разбегаев отказались принимать участие в данном спектакле, боясь получить отказ на въезд в Украину», – говорится в тексте.

Напомним, ранее российскому актеру театра и кино Кириллу Сафонову запретили въезд в Украину, в связи с чем ему пришлось заночевать в одесском аэропорту.

Также российская певица и телеведущая с украинскими корнями Лолита Милявская пожаловалась, что ей не разрешили пересечь украинскую границу в связи с выступлениями в крымском городе Керчь в 2015 году.