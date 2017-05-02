Жительница Николаева пожаловалась на мусор на стадионе: «После «матча века», который был почти неделю назад»

Жительница Николаева Елена Медведева, которой охранники Центрального стадиона запретили гулять по нему с собакой, так как за животными надо убирать, опубликовала фото того, как на стадионе убирают за людьми.

Об этом она написала на своей странице в социальной сети «Facebook».

«В продолжение разговора о центральном стадионе https://news.pn/ru/politics/181325 решилась сделать вот эти снимки. Мне кажется, что даже если все собаки нашего города придут на стадион, после них не останется такого свинюшника, как после «матча века», который был почти неделю тому назад. И кто мне скажет, что на стадионе у нас порядок, поддерживать который мешают гуляющие там собачники со своими питомцами?», - написала она.

Отметим, ранее Елена Медведева сообщала, что «согласно распоряжения городского головы», охранники стадиона запретили ей заходить на его территорию с собакой.

Заместитель мэра Николаева Евгений Шевченко объяснял этот запрет тем, что «все-таки за собаками тоже убирать надо».