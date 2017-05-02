В Украину уже прибыли 400 участников Евровидения, - погранслужба

В Украину прибыло почти 400 участников и членов команд международного песенного конкурса Евровидение – 2017.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

На протяжении минувших суток пограничники оформили более 160 участников и членов команд конкурса.

“Отметим, что в Украину уже прибыло почти 400 участников и членов команд Евровидение – 2017. Больше всего участников пограничники оформили в аэропортах Борисполь и Киев. Еще одна из команд прибыла через автомобильный пункт пропуска Платонове, что на Одесщине”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что особое внимание во время прибытия участников конкурса уделяется безопасности и поддержанию правопорядка в пунктах пропуска.

Ранее сообщалось, что на Софийской площади в Киеве вечером 30 апреля состоялось открытие фан-зоны конкурса Евровидение-2017.