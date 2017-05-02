Николаевцы почтили память погибших 2 мая 2014 года одесситов: «Тогда в Одессе появились «зеленые человечки»

Жители Николаева почтили память всех погибших 2 мая 2014 года в Одессе.

Об это сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ» из Каштанового сквера, где прошло мероприятие.

Перед собравшимися в Каштановом сквере представителями общественных организаций и движений выступил журналист Сергей Дибров, который работал в то время в Одессе и был очевидцем трагических событий в Одессе 2 мая. Он и другие участники «Группы 2 мая» в течение трех лет проводили расследование, в результате которого им удалось восстановить поминутную хронологию всех ключевых событий, восстановить динамику пожара и выяснить причины смерти всех погибших.

«То, что случилось три года назад в Одессе стало поводом для того, чтобы обрушить на мою страну бурю лжи, страшной, убивающей людей лжи. И, к сожалению, государство оказалось неспособным этой лжи противостоять. Все, что может делать государство – это запрещать мероприятия, не давать кому-то слова и всего бояться. На самом деле есть только один способ эту ложь остановить, если ее не остановить, она будет продолжать новые смерти и новые трагедии. Этот способ – говорить правду», - выступил Дибров.

По его словам, он был очевидцем всех событий того дня в Одессе – начиная от первого убийства на главной улице города, заканчивая пожаром в Доме профсоюзов.

«Рядом со мной застрелили моего редактора, я оказывал помощь людям, я снимал погибших и я понял, что я не знаю, что происходит. Я шел домой и понимал, что произошла трагедия, но что это было? Кому положено в Москве, они выводы сделали еще ночью, появились страшные пояснения, которых не было, и ложь полилась… 2 мая, по большому счету, на улицах Одессы появились «зеленые человечки». Да, у них не было русских паспортов, да, они форму купили в военторге на самом деле, да, это жители Одессы, но это были люди, которые под российскими триколорами и с оружием в руках убивали одесситов. И первого человека они убили в 16 часов 23 минуты на улице Дерибасовской. Это Игорь Иванов, молодой юрист, активист «Правого сектора», служил в 25 бригаде Вооруженных сил Украины», - рассказал журналист.

Именно в 16 часов 23 минуты он попросил собравшихся почтить минутой молчания его память.

«В этот момент Одесса стала перед выбором: позволят ли украинские граждане Одессы, чтобы на улицах их города люди с оружием убивали украинских граждан. Этот ответ был дан через 5 минут. Толпа вместо того, чтобы разбежаться – стреляют ведь, трупы, наоборот, тысячи людей пошли в центр города и уже через 5 минут пацаны, обычные пацаны в шортах и майках с камнями, и пару бутылок у них было, они пошли в атаку на цепь щитов милицейских, за которыми стояли люди с автоматами. И за 10 минут они сначала вытеснили их с Дерибасовской, потом из города, и сейчас, по большому счету, из Украины. И они сказали, что такого не потерпят. Такое потерпели в других областях, к сожалению», - добавил он.

Сергей Дибров

Дибров отметил, что мы постоянно слышим о 46 смертях, хотя на самом деле их было 48, также постоянно говорят, что «46 человек сгорело в Доме профсоюзов», хотя, как он говорит, первые смерти были за три часа до этих событий.

Журналист передал сборники документов расследования «Группы 2 мая» николаевским библиотекам. После этого священнослужители Украинской греко-католической церкви и Украинской автокефальной православной церкви провели молитву за упокой душ погибших.