В Турции вода в море стала ярко-оранжевой

В Турции Мраморное море стало частично оранжевым.

Об этом сообщает Daily Sabah, передает Новое время.

Мраморное море, которое соединяет Черное море со Средиземным через проливы Босфор и Дарданеллы, изменило цвет из-за природных явлений, вызванных микроорганизмами.

Так, в морской воде близко к берегу возле Текирдаг в Восточной области Мраморного моря странные полосы оранжевого цвета можно увидеть невооруженным глазом.

Отмечается, что местные жители обеспокоены этим явлением, ведь предполагают, что изменение цвета могло быть вызвано загрязнением от бытовых отходов или химическими веществами с утилизированного судна.

Впрочем, эксперты объясняют это явление бурным размножением микроорганизма под названием noctiluca, также известного как ночесветка или морская свеча.

По словам специалистов, разный планктон может давать морской воде разный цвет, в том числе оранжевый, розовый, коричневый, зеленый или красный.

Также исследователи отметили, что изменение окраса — это естественный феномен, который точно не несет угрозы морю.