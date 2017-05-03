Украина поднялась в рейтинге открытости госданных

Украина заняла 24 место по уровню развития открытых данных, поднявшись на 30 пунктов по сравнению с прошлым годом.

О результатах исследования «Global Open Data Index», написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Facebook.

«Это еще одно свидетельство открытости деятельности правительства. За последний год мы ввели единый портал открытых данных, открыли для свободного доступа большинство базовых реестров, присоединились к международной Хартии открытых данных и утвердили соответствующую дорожную карту развития открытых данных», – написал премьер-министр.

Согласно рейтингу, первое место в рейтинге заняли Австралия и Тайвань с показателями открытости данных 79%. Далее следуют Франция (73%), Великобритания (73%) и Канада (69%). Соседние с Украиной (49%) ступени заняли Гонконг (50%) и Польша (47%). На таком же уровне - 49% - открытость данных в Австрии и Словении. Россия находится на 34 месте (43%).