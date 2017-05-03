Городской герб как предмет торга (и туда уже добрались)

В Очакове постоянно (более 20 лет) инициируются попытки внести в городской герб, изменения касающиеся присутствия в нем полумесяца. Этот вопрос неоднократно выносился на сессии городского Совета, но он не находил поддержки среди депутатов.

В 2011 году была предпринята попытка провести такое «удаление» конспиративным путем, однако она была предана огласке и власть публично открестилась от своего замысла.

Но не отказалась от его реализации. Со временем, городские власти решили придать своей затее вид «законности».

После неоднократных предложений о необходимости изменить городской герб, городская власть провела публичное обсуждение данного вопроса, состоявшееся 17 июня 2016 года.

После выслушивания всех мнений, подавляющим большинством голосов было принято решение о том, что любые изменения городской символики будут возможны после предварительной общественной полемики, а существующий герб оставить без изменений.

Тем не менее, депутаты городского Совета, проигнорировав требования действующего законодательства, проголосовали за внесение изменений в городской герб, о чем было дано сообщение в декабрьском номере газеты «Очаков» (№50 от 16.12.16).

Городской ГЕРБ ОБРАЗЦА 2014 года

Решение, как по сути своей, так и по мотивировке, возмутило городскую общественность.

Был начат сбор подписей под коллективным обращением к Городскому Голове, с требованием предоставить пояснения членам городской общины через средства массовой информации на основании какой аргументации было инициировано принятие решения о внесении изменений в городской герб. При этом людям весьма интересен текст самой аргументации. Такое же ходатайство было направлено и в Общественный совет.

На Общественном Совете (6 апреля 2017 года) городской голова заявил, что, кроме «волеизъявления» мусульманских общин города Николаева и Очакова, неудовольствие присутствием полумесяца в гербе города выражал САМ (!) консул Турции во время своего визита в Очаков несколько лет назад. Но это, как оказалось, была полная дезинформация.

Подавляющее число горожан убеждены в том, что очаковский герб является историческим наследием и в полной мере отражает историю города.

Прототипом современного герба, является эскиз, разработанный Б. Кене в 1872 году.

Герб автором исполнен на основе исторической справки и имел следующее описание: «в червленом щите, на лазоревой волнообразной оконечности, золотая круглая зубчатая башня, сопровождаемая справа русским крестом и слева таковым же опрокинутым полумесяцем (так как город Очаков некогда был великою турецкой крепостью). В вольной части - герб Херсонской губернии. Щит увенчан серебряной городской короной с тремя зубцами и обрамлен двумя золотыми колосьями, увитыми Александровской лентой»

Основанием для принятия Решения об удалении полумесяца из городского герба послужило обращение всего одного депутата областного Совета к Очаковскому Голове. И рассматривалось на сессии, как его «личная просьба». (?)

Положение полумесяца остриями вниз ревнителем так называемой «РЕЛИГИОЗНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ» расценивается бескомпромиссно и однозначно, не иначе, как «подавление одой религии другой», а сопротивление препарации – как «скрытая нетерпимость к другим религиозным конфессиям» К каким? И как это «негативно влияет на сохранение мира и стабильности в обществе» ?.. Де-ма-го-ги-я...

В своём письме в адрес городского головы проситель ссылался на «обращения от граждан, от мусульманских общин, от общественных организаций», якобывыражавщие неудовольствие «перевернутым полумесяцем», что «оскорбляет» чувства правоверных мусульман. К слову, в Очакове не зарегистрировано ни одной религиозной конфессии магометанского направления.

Сами же т.н. «обращения» граждан и общественных организаций в приложении к депутатскому письму отсутствуют, если не считать двух официальных писем - от мусульманской религиозной общины г. Николаева (?) и Совета национальных обществ. Журналисты пообщались с авторами тех писем. Странная картина: оба автора смущаясь, признались, что их об этом попросил… уважаемый господин депутат.

Через некоторое время один из корреспондентов, после обмена мнениями, письменно изменил свою точку зрения на более лояльную, попросту – отказался от пожелания удалить полумесяц из герба, предложив компромисс - изменить его положение на «правильное».

Теперь получается, что никто из них напрямую не требовал, как и не обосновывал своих претензий относительно удаления геральдической фигуры из городского герба.

Идея убрать полумесяц из герба принадлежит самому депутату областного Совета, о чем он просит в двух строках своего письма городского голову.

Просьбе вняли удивительно быстро, и она была взята за основу при принятии Решения (без рассмотрения вопроса в профильной депутатской комиссии, без изучения мнения специалистов и общественности). Яркий пример, вызывающий здоровую зависть и восхищение: вот бы так оперативно решались другие вопросы городского хозяйства… И напрашивается сам по себе неудобный вопрос: а для чего все это делалось?

Специалисты, мягко говоря, выражают критические замечания по тому Решению.

Если коротко, то поступок голосовавших оценивается как три НЕ и один А: непрофессиональный, некорректный, невежественный и аморальный. С явными элементами коррупции.

Решение подозрительно похоже на сделку по знакомой каждому из нас схеме: ты мне - я тебе. Но что являлось предметом торга – пока неизвестно.

В своё время утверждение герба сопровождалось определенными трудностями, о чем рассказал сам автор герба, николаевский художник Игорь ЯНУШКЕВИЧ.

Игорь Дмитриевич в приватной беседе напомнил, как во время общественных слушаний летом 2016 года, со стороны городской администрации от общественности были утаены кое-какие документы. Например, геральдически-вексилогическая экспертиза, подтверждающая полное соответствие герба нормам законодательства и требованиям геральдики, а также письмо в поддержку уже утвержденного городского герба, подписанное 38-ми ведущими геральдистами Украины.

Ой, сдаётся мне, что неспроста это делалось. Не спроста.

ГЕРБЫ ГОРОДОВ: ХОТИНА (1826) и современный, ИЗМАИЛА (1826) и современный

Возвращаясь к теме «подавления одной религии другой», будет уместно бросить свой усталый взгляд на гербы городов Украины, имеющие общую с Очаковом историю (Измаил, Хотин). Они также на своих гербах содержат схожие элементы. Но их никто не удалает и удалять не собирается.

Полумесяц с крестами (различного технического исполнения) также присутствуют на гербах Дубно, Тернополя, Конотопа, Чугуева и многих, многих других. В том числе и наших ближних соседей – в Молдавии, Беларуси (или Белоруссии?) и России.

Пристрастно наблюдая знакомые и привычные вещи, в них можно «углядеть» много чего «крамольного», что при желании, указывало бы на символическое ограничение чьих-то прав или свобод. А в гербе – усмотреть такое – тем более возможно, ведь число символов на на нем крайне ограничено.

Давайте посмотрим на геральдику украинских сел и городов Юго-Западного края. Заодно и удивимся открытиям, которые сделаем сами.

Внимательно анализируя гербы, содержащие полумесяц, там запросто можно «высмотреть» некие смыслы, бесцеремонно «попирающие» любую религию.

Но гербы - это исключительно наша общая история в графической форме! И рассматривая герб, нелишним было бы иметь его описание под рукой. А то ведь самому можно понапридумать невесть что.

Какое много- и разнообразие вариантов применения всего двух фигур – полумесяца и креста с несколькими дополнительными ! И каких только форм не приобретает знакомый нам христианский крест! (Тоже ведь предмет возможного негодования, между прочим! Особенно на гербе Мазепы.)

И полумесяц, остриями вверх, тоже порой исполняет, на первый взгляд, довольно странную роль…далеко не религиозную…

Для многих гербов городов, городков, поселков и сёл Украины образцами служили гетманськие и родовые гербы украинсько-польской старшины. Мотивы родовой геральдики перешли на большинство современных гербов Украины.

Например, на гербе поселка Володимирца (Ровненской области) также есть полумесяц, расположенный в таком же положении, как и на гербе Очакова.

Но там, как и в других городах Украины, в голову никому не пришло удалять его по каким-то надуманным «соображениям».

современный герб Володимирца

Представителями общин городов Украины, к которым мне пришлось обращаться по вопросу «ленной» геральдики, гордятся своими гербами и считают их главным украшением своих населенных пунктов.

Например, голова Владимирецкого поселкового Совета считает, что «офіційні символи будь-якого населеного пункту, що зазвичай є відображенням найбільш ключових періодів його історії, вимагають шанобливого ставлення до їх використання. Такі символи мають значну духовну цінність, сприяють усвідомленню жителями міста своєї приналежності до певної громади…».

Все очевидно и ясно, как Божий день. Только вот покоя не дает вопрос: что было предлогом торга при принятии «лунного» Решения?

Боюсь, когда узнаем, будет поздно. Но не поздно отменить позорное Решение. Может, тогда и что-то приоткроется…

ГЕРБЫ ГОРОДОВ НА КОТОРЫХ ЕСТЬ ПОЛУМЕСЯЦ