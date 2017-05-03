На майские праздники в Крым приехало гораздо меньше россиян, чем в прошлом году

В период майских праздников в оккупированный Россией Крым приехало на 38% меньше туристов, чем в 2017 году.

Об этом сообщает «Коммерасантъ».

Основным фактором падения спроса в России считают возвращение на массовый рынок Турции, которая предоставляет серьезные скидки на размещение в отелях в этом году.

Также, уменьшение количества туристов объясняют ухудшением погодных условий.

«Например, в Крыму весна в этом сезоне началась очень поздно, в прошлом году с похожей ситуацией мы столкнулись в сентябре, когда похолодание негативно сказалось на спросе в период бархатного сезона»,— сообщает директор по продажам «Hot line travel» Сергей Толчин .

Ранее сообщалось, что в Крыму 23 апреля выпал снег, а температура упала в район нулевой отметки.