ЧСЗ изготовит металлоконструкции для моста и Ильичевского судоремонтного завода

Компания Smart Maritime Group заключила два новых контракта на изготовление крупных металлоконструкций, выполнять которые будут специалисты николаевской производственной площадки (Черноморский судостроительный завод).

Об этом сообщает пресс-служба «SMG».

В частности, компания заключила контракт на изготовление 400 тонн металлоконструкций для с генеральным подрядчиком строительства автомобильного моста на трассе «Одесса-Рени» - предприятием «Укрспецстальконструкция». Второй контракт предусматривает производство двух металлических барбетов для кранового хозяйства Ильического судоремонтного завода. Общий вес конструкций - около 115 тонн. Заказы предполагается выполнить до конца июня. Их общая стоимость оценивается в 14,5 млн. грн.

«Николаевская площадка «Smart Maritime Group» имеет большой опыт выпуска продукции для предприятий машиностроения и горно-металлургического комплекса, а также металлоконструкций для мостовых переходов. Только в апреле здесь было завершено изготовление 880 тонн металлоконструкций для строительства моста через р. Днепр в г. Запорожье», - говорится в сообщении.

Как известно, Smart Maritime Group (SMG) является крупнейшим судостроительным холдингом Украины, объединяющим две судостроительные верфи: Николаевскую и Херсонскую. Объем производства по SMG в 2016 году составил 395 миллионов гривен. Сумма налогов и сборов, уплаченных компанией в бюджеты всех уровней, за 2016 год составила 74 миллионов гривен, в том числе, в местные бюджеты — 23 миллиона гривен.

Средняя заработная плата по холдингу в январе 2017 года составила 5690 гривен, в том числе средняя заработная плата сварщиков — 6900 гривен.