Николаевцы снесли гору мусора в парке «Победа» на место, которое ранее убрали активисты

На майские праздники в Парке Победы николаевцы снесли гору мусора на площадку, которую несколькими неделями ранее убрали активисты.

Этим на своей странице в Facebook сообщил Антон Николаевич.

«Угадайте, где! Подсказка первая - субботник там был проведен совместными усилиями буквально две недели назад. Центр города после майских праздников», - написал Николаевич.

Также, в комментариях он выставил фото, на котором показал, как эта площадка выглядела две недели назад.

Напомним, ранее сообщалось, что на уход за Парком Победы мэрия Николаева выделила очаковской фирме 1,3 миллиона гривен.