Николаевцев приглашают на благотворительную выставку и велопробег

В Николаеве 6-7 мая состоится выставка картин и велопробег.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации со ссылкой на Украинскую академию лидерства.

6 мая состоится фестиваль-велопробег «МиКолесо» (подробнее – по ссылке). Сбор в 11:00 в парке Народный сад. Финиш в парке Победы, длина пробега – 4 километра.

7 мая состоится благотворительный вечер-выставка картин, созданных волонтерами и военными – участниками АТО. Начало в 17:00. Место проведения: проспект Богоявленский, 319А, детали на странице по ссылке.