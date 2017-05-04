В США женщина нашла в сумочке послание из китайской тюрьмы – заключенные жалуются на рабский труд

Жительница штата Аризона, США, Лора Уоллес рассказала о том, что ее свекровь нашла в купленной в супермаркете сумочке письмо от «китайского заключенного».

Об этом сообщает «Новое время».

Свекровь купила сумочку в местном супермаркете Walmart. Письмо было «отправлено» из китайской тюрьмы в провинции Гуанси. Лора Уоллес отдала записку одному из своих знакомых, знающих китайский язык, чтобы он перевел его. Автор письма жаловался на нечеловеческие условия содержания, побои и работу сверх нормы. Заключенным в тюрьме Гуанси платят 2000 юаней (7697 гривен) в месяц.

«Заключённые в тюрьме работают по 14 часов в день без перерывов, до 12 ночи. А кто не успел закончить работу к этому времени – того избивают. Быть заключённым в Китае – хуже, чем быть лошадью, коровой, овцой, свиньёй или собакой в США», - идет речь в письме.

- Вы идёте в магазин, что-то покупаете, используете. Но вы даже не задумываетесь, кто и в каких условиях создал эту вещь, - отметила Лора.

В сети Walmart никак не отреагировали на эту новость, так как подлинность письма не доказана. В свою очередь в правилах сети указано, что их поставщики обязаны использовать только добровольный труд.