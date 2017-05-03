В Южноукраинске опять назначили нового начальника полиции

В Южноукраинске 3 мая личному составу местного отделения полиции представили нового руководителя – майора Александра Марченко.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Марченко назначен как временно исполняющий обязанности начальника подразделения. Предыдущая должность майора – заместитель начальника, начальник следственного отдела Арбузинского отделения полиции.

Отметим, что в Южноукраинске регулярно меняют руководителей местной полиции (милиции). К примеру, уже бывший начальник местного отделения полиции подполковник Владимир Муругов работал на этой должности с июля 2016 года. В мае 2015 года за пьянство уволили подполковника милиции Александра Зинина, который возглавлял милицию Южноукраинска. В 2014 году начальник милиции города Южноукраинска Николай Кушниров поплатился должностью за резонансное ДТП.