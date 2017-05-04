Управление защиты экономики в Николаевской области объявило набор на бесплатное обучение в университет МВД

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Управление защиты экономики в Николаевской области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины осуществляет набор выпускников общеобразовательных учебных заведений для направления на обучение в Днепропетровский государственный университет внутренних дел на факультет экономическо-правовой безопасности, который впервые в 2017 году был создан на базе вышеуказанного учебного заведения.

Об этом сообщают в пресс-службе Управления защиты экономики в Николаевской области.

«Срок обучения 4 года, обучение бесплатное. После окончания ВУЗа выпускники возвращаются для дальнейшего прохождения службы в Управление защиты экономии в Николаевской области на должности оперуполномоченных с присвоением специального звания «лейтенант полиции».       

Участие в конкурсе на факультет экономическо-правовой безопасности предусматривает:

- Наличие сертификатов внешнего независимого оценивания:

- украинский язык и литература;

- история Украины.

2. Конкурс физических способностей», - говорится в сообщении.

Информация о наборе расположена на официальном сайте Национальной полиции Украины: https://www.npu.gov.ua/uk/publish/article/2151334.

За более детальной информацией обращайтесь в Управление защиты экономики в Николаевской области по адресу: город Николаев, улица Декабристов, 5, или по номеру  068 732 88 85

Людмила Жерновская

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