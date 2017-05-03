В Украину доставили первую партию Mitsubishi для Нацполиции, во время закупки которых разгорелся скандал

Первая партия гибридных автомобилей Mitsubishi для полицейских прибыла в Украину.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в своем микроблоге Twitter.

"635 полицейских гибридных Mitsubishi - первая партия - уже в Украине! Проводим оформление. Сэкономленные 125 млн грн - второй этап через 3-4 месяца", - написал глава МВД.

Напомним, изначально полиция договорилась с Японией о поставке 635 автомобилей Mitsubishi Outlander PHEV по цене 1 510 932 грн, что в денежном эквиваленте составляет 58,6 тыс. долларов за один автомобиль. Однако, цена оказалась сильно завышенной, из-за чего разгорелся скандал. Тогда контракт был пересмотрен, и стороны договорились о скидке. С октября 2015 года Япония передала Украине 1,6 тыс. полицейских автомобилей.

Отметим, что позже Госаудитслужба сообщала, что внедорожники для полиции, на которые потратили почти миллиард гривен, закуплены незаконно.