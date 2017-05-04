В Николаеве продолжаются кражи из машин – чаще всего воруют из «ВАЗ-2107»

В Николаеве полиция зарегистрировала еще восемь краж из автомобилей. Чаще всего злоумышленники выбирают объектом кражи «ВАЗ-2107».

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В ночь на 28 апреля неизвестные похитили аккумулятор из грузового автомобиля «Volvo», который находился возле дома №9 по улице Мартовского Восстания. Той же ночью украли аккумулятор из «ВАЗ-2107», припаркованного в Корабельном районе.

29 апреля в полицию сообщили о еще четырех кражах. В Центральном районе из «Таврии», находившейся возле дома №9Б в переулке Парусном, похитили два аккумулятора, продукты питания и набор автомобильных инструментов. В Ингульском районе из «Opel», который был припаркован возле дома 142-Б по улице Космонавтов, также украли аккумулятор. А из «Mercedes Sprinter», который стоял у дома №140 по улице Космонавтов, украли 1350 гривен. Также жертвами воров стал еще один водитель «ВАЗ-2107» - он оставил свою машину на рынке «Колос» и из нее украли мобильный телефон и навигатор.

В ночь на 2 мая из «Тоyоtа Camry», находившейся возле дома №12 по улице Коммунаров, похитили сумку с 2000 гривен и личными документами. А из еще одного автомобиля «ВАЗ-2107», который был припаркован у дома №8А по улице Николаевской, злоумышленники забрали аккумулятор. Еще две кражи аккумуляторов зафиксировали в поселке Братское – в этот раз пострадали водители «КамАЗов».

Напомним, ранее сообщалось, что воры сняли с автомобиля николаевца все колеса, аккумулятор и колонки.