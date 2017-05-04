В Николаеве в субботу на время перекроют движение по Ингульскому мосту

В субботу, 6 мая, в Николаеве в связи с проведением велофестиваля будет перекрыто движение по улице Пушкинской от улицы Адмиральской через Ингульский мост до входа в парк «Победы».

Об этом сообщает пресс-служба службы автодорог в Николаевской области.

«В связи с проведением велофестиваля «МиКолесо» в городе Николаев, 6 мая 2017 предполагается временное ограничение движения автомобильного транспорта на участке автомобильной дороги М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск по улице Пушкинской (от улицы Адмиральской к мосту через реку Ингул), моста через реку Ингул и проспекта Героев Украины (от моста через реку Ингул ко входу в парк «Победы») на период проезда колонны велосипедистов», – говорится в сообщении.

Отмечается, что маршрут колонны начнется в парке «Народный Сад» (бывш. Парк Петровского) и закончится в парке «Победы». Ориентировочное время проезда с 11.30 до 13.00.

«Служба автомобильных дорог в Николаевской области просит с пониманием отнестись к ограничениям по поводу проведения данного спортивно-развлекательного мероприятия и, по возможности, скорректировать свое личное время и маршрут проезда данным участком», – добавили в ведомстве.

Как известно, в Николаеве 6-7 мая состоятся выставка картин и велопробег.