«Фото сделано в графическом редакторе»: Минобороны опровергло наличие зубов в сухпайке для солдат ВСУ

Министерство обороны Украины опровергает информацию о том, что в сухом пайке для военнослужащих были обнаружены зубы животных, заявив что данная фотография создана с помощью графического редактора.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

«Некоторые средства массовой информации распространили сообщение одного из пользователей социальной сети Facebook, в котором он демонстрирует на фото так называемую находку с сухпайке ВС Украины, а именно, будто бы обнаружены в консервах зубы», - говорится в сообщении.

«Военнослужащие Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных Сил Украины попытались связаться с автором упомянутого поста, однако тот на обращение не отреагировал. С имеющейся информации, а именно фотоизображения содержания консервы, путем предварительного анализа можно сделать вывод, что изображение создано с помощью графического редактора», - сообщили в Минобороны.

Также в министерстве считают, что поскольку никакой дополнительной информации и желание идти на контакт с Министерством обороны автор не обнаружил, мотивом публикации есть не что иное, как нарочно распространение заведомо ложных сведений с целью дискредитации Вооруженных Сил Украины.

Напомним, 3 мая бывший боец АТО Сергей Турович на своей странице в Facebook сообщил, что в сухом пайке для солдат ВСУ обнаружили зубы.