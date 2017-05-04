Жилой комплекс «Ривьера» провел мини-фестиваль на Намыве в честь официального «новоселья»

В субботний вечер, 29 апреля, «маленький город в городе» зажил своей жизнью. В честь официального «новоселья» на территории жилого комплекса «РивьерА», расположенного в микрорайоне Намыв на берегу реки, состоялся первый семейный фестиваль «Riviera Fest».

Главным достоянием праздника стало окончание строительства и благоустройства первого жилого квартала, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

На фестивале во дворе комплекса собрались не только непосредственно его жители. В честь праздника в этот день ворота были открыты для всех, благодаря чему многие гости из соседних дворов также смогли насладиться масштабной программой «Riviera Fest».

Уникальность вечерней программы заключалась в том, что практически все развлечения были направлены на детей. «Двор – это территория детей», – считает большинство жителей комплекса и поэтому организаторы и инвесторы прислушались к их мнению, создав насыщенное мероприятие. Множество локаций с разнообразными заданиями и тематикой удобно расположились во дворе комплекса. В течении нескольких часов аниматоры – фиксики, трансформеры и клоуны – неустанно развлекали ребят танцами и играми. Тут же, по территории всего комплекса детвору катал паровозик, сопровождая «покатушки» веселой музыкой.

Конечно же, ни один праздник не обходится без вкусностей и поэтому здесь было вдоволь точек с продажей вкусных напитков, поп-корна и сладкой ваты. А те, кому хотелось чего-нибудь послаще, с легкостью могли принять участие в увлекательных и «карамельных» мастер-классах настоящего шоколатье.

Большинство подростков этот вечер посвятили спорту, испытав новую большую спортивную площадку в рамках, организованных на ней, мини-турниров. Здесь, без всякого преувеличения, нашли для себя место юные футболисты, баскетболисты и любители фрисби одновременно.

В свою очередь, самые маленькие дети в компании своих родителей опробовали новые детские площадки, излазив вдоль и поперек все песочницы и покатавшись на качелях и горках. Оказалось, что жители «Ривьеры» не верили, что можно настолько быстро обустроить детские площадки и были приятно удивлены полученному результату. По словам счастливых обитателей дома, работа проводилась очень четко, слаженно, а использование современных материалов при строительстве задали новый высокий уровень остальным николаевским детским площадкам.

Признаком того, что праздник выдался на славу, стали многочисленные довольные отзывы родителей и всех гостей фестиваля, которые никак не могли нарадоваться новому веянию в Николаеве. Они поставили высокую оценку созданному комфорту и безопасности во дворе, а некоторые присутствующие пожилые люди уже начали серьезно задумываться о занятиях спортом на новой площадке.

Выступив перед жителями, директор компании «Столица-Буд» Алексей Реутенко, отметил, что, судя по отзывам, все остались довольны результатом, а продолжение строительства, которое предстоит увидеть в ближайшем будущем, будет радовать их не меньше. В свою очередь, представитель инвестора Ирина Новицкая выразила надежду, что ровно через три года вся стройка будет закончена и все будет так же красиво с бульваром и фонтаном посередине.

И, несомненно, вишенкой на торте в увлекательной программе вечера стал концерт «Performance Big Band» под руководством Владимира Алексеева. Исполненные музыкантами композиции стали отрадой для всех гостей первого семейного фестиваля «Riviera Fest».