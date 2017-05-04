В юстиции Николавщины подбили результаты работы за I квартал 2017 года

Главное территориальное управление юстиции в Николаевской области отчиталось за работу в І квартале 2017 года.

Об этом они сообщили на пресс-конференции в четверг, 4 мая.

Так, по словам руководителя областного управления юстиции Романа Возняка, с 13 января 2017 года в Николаеве начал свою работу пилотный проект регистрации брака в короткие сроки в выбранном заявителем месте. Данный проект предоставляет возможность заявителям провести государственную регистрацию брака в день подачи заявления. За I квартал 2017 года было подано 89 заявления и зарегистрировано 82 брака, предоставлено платных услуг на сумму - 6023, 73 гривен.

Также, в Николаевской области начал работу новый сервис от Министерства юстиции - электронный апостиль, который проставляется на официальных документах, которые выдаются органами юстиции и судами, а также на документах, которые оформляются нотариусами Украины. На сегодняшний день в Электронный реестр апостиля уже подсоединены 23 страны, среди которых США, Великобритания, Австрия, Бельгия, Болгария, Латвия, Грузия, Молдова, Украина и другие. С момента внедрения сервиса принято 2069 граждан и направлено на проставление апостиля 3604 документа.

С 7 сентября 2015 года внедрен пилотный проект предоставления заявлений через сеть Интернет. В I квартале 2017 года услугами веб-портала воспользовались 511 человек, среди которых: 361 заявление на государственную регистрацию брака, 29 - на расторжение брака, 52 - на повторную выдачу документов, 68 - записей на приём, 1- на внесение изменений.

Было отмечено, что в I квартале 2017 года отделами государственной регистрации актов гражданского состояния Главного территориального управления юстиции зарегистрировано 2506 актов о рождении. В медицинских учреждениях вручено 1564 свидетельства о рождении, что составляет 75, 45% от количества зарегистрированных отделами ЗАГС.

Также, в Николаевской области проводятся следующие реформы Министерства юстиции Украины:

- услуга СМС-маяк, которая позволяет отслеживать изменения статуса объектов недвижимого имущества по номеру в Государственном реестре;

- внедрены оповещения на электронный адрес владельца недвижимого имущества;

- продлен срок представления жалобы в Комиссию с 30 дней до 60;

- камеральные проверки,которые проводятся в помещении контролирующего органа исключительно на основании данных, указанных в налоговых декларациях налогоплательщика и данных системы электронного администрирования налога на добавленную стоимость, а также данных Единого реестра акцизных накладных и данных системы электронного администрирования реализации горючего.