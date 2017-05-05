Николаевцев приглашают отпраздновать 14 мая День Матери

В Николаеве 14 мая проведут празднование Всемирного Дня Матери.

Об этом сообщили в общественной организации «Happy Family».

«На 11:00 приглашаем всех мамочек и будущих мамочек на Всемирный День Матери на Соборную площадь с семьями и детками, красивыми, нарядными, с шариками и плакатами о том, как здорово быть мамой».

«Цель мероприятия: напомнить всем женщинам об их естественное назначение, отдать дань уважения всем матерям, популяризация этого праздника. План проведения: 11:00 - сбор на Соборной площади, 11:15 - молитва за всех матерей; движение колонны участников под музыкальное сопровождение по улице Соборная до проспекта Центрального; 12: 00-13:00 - выступление и поздравления в Каштановом сквере. Приглашаем талантливых деток и детские коллективы для поздравлений мам в концертной программе», - отмечено в сообщении.

Контактные данные: телефон 096 62 888 07, e-mail: centrhappyfamily@gmail.com.

Как известно, в Николаеве 6-7 мая состоятся выставка картин и велопробег.