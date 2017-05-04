Если ты нарушаешь, то должен нести ответственность - руководитель областного управления юстиции Возняк о коррупции работников управления

Руководитель областного управления юстиции Роман Возняк рассказал, что уголовные производства касательно провинившихся работников юстиции, внедряются по заявлению руководства главного территориального управления юстиции.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в четверг, 4 мая.

- У нас есть ряд уголовных дел, которые на сегодняшний день расследуются правоохранительными органами. Но это позитивно. Это говорит о том, что правоохранительные органы работают, что у нас не всё идеально, мы должны меняться и есть ещё к чему идти. На сегодняшний день открыто ряд уголовных дел, я знаю и заявляю, что они находятся во внедрении правоохранителей по заявлению руководства главного территориального управления юстиции, относительно своих работников. Мы провели служебное расследование и передали информацию, по нашему мнению есть основания считать, что есть правонарушения, мы проинформировали правоохранительные органы, ждем решения следователя, - сказал Возняк.

Также он сообщил, что в 2016 году обвиняемого работника юстиции суд оправдал.

- Было одно уголовное дело в 2016 году, также проходило по информированию юстиции, но суд пришел к выводу что нет состава преступления в действиях работника и отказал в применении определенного вида наказания. Поэтому здесь ситуация выглядит по разному. Если ты нарушаешь, то должен понести ответственность, - сказал он.

Роман Возняк отметил, что в их управлении есть работник, который проводит работы по борьбе с коррупцией, и он сегодня доложил, что ряд сотрудников не подали е-декларации. Дано указание проинформировать НАЗК про данный факт, для того чтобы возбудить уголовное дело.

Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура завела дела в отношении должностных лиц Коблевского сельского совета, отдела Госгеокадастра в Березанском районе и регистрационной службы Березанского районного управления юстиции в области, незаконно отдавших в частные руки 5 участков в Коблево.