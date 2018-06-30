Николаевские частные «ритуальщики» угрожают работнику госбольницы, в которой уже много лет арендуют помещение

В Николаеве сотруднику Витовской центральной районной больницы угрожают владельцы частного предприятия по предоставлению ритуальных услуг, которые уже много лет для своей деятельности арендуют в больнице помещения.

Так, стало известно, что санитар морга судебной экспертизы написал в корабельный райотдел заявление, в котором рассказал, что ему угрожали физической расправой. Он утверждает, что угрозы поступили от мужа хозяйки ЧП «Нужный», которые уже около 15 лет арендуют у больницы часть кабинетов и единственную холодильную камеру. Владельцы предприятия обвинили мужчину в препятствии их деятельности за то, что он во время их отсутствия направил родственников одного из умерших людей в другое ритуальное агенство. По словам ..., заявление их не напугало и они «смеются ему в лицо» будучи уверенными в своей безнаказанности.

Ты никто здесь. Ты нам перебиваешь бизнес, - сказали они.

Также ... сообщил, что в случае оформления умерших другими ритуальными службами, работники ЧП начинают всячески этому препятствовать. Например, они отказываются отдавать тело родным или же специально усложняют его выдачу. Более того, тела, оформленные в их ритуальной службе, ставят в очередь на вскрытие перед другими.

Пока не заплатите нам за холодильник – мы тело не отдаем. Человека выносят, а хозяйка держится за носилки, - говорят они.

Стоит отметить то, что холодильная камера для хранения трупов в Корабельном районе всего одна и находится она в аренде у ЧП «Нужный». Несмотря на это, обслуживают её санитары Витовской больницы. Помимо камеры, они арендуют секционный зал, в котором работает судебно-медицинская экспертиза и патолога-анатомическое отделение. Также возле морга владельцы ЧП сделали временное строение в виде крыши примерно 10х10 метров. Там они отпевают умерших, несмотря на то, что это фактически вход в отделение.

Ранее сообщалось, что под Авдеевкой под обстрелами террористов погиб николаевский воин.

Волонтеры, привезшие тело военного в морг Витовской ЦРБ, были возмущены тем, что трупы лежали на полу, а не в холодильной камере. Как выяснилось, в тот момент камеру отключили для разморозки, арендатора же не предупредили о том, что привезут воина. Фактически работникам больницы нужно спрашивать разрешения у частной фирмы для того, чтобы поместить тело умершего в холодильную камеру, которая находится на балансе больницы.