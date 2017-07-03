В честь погибшего в зоне АТО офицера очаковских «морских котиков» переименовали буксир

В Очакове, 2 июля, в ходе празднования Дня Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и Дня работников морского и речного флота, на территории порта ООО «Порт Очаков» состоялось торжественное переименование буксира в честь погибшего «морского котика» Михаила Горяйнова.

Об этом «Преступности.НЕТ» cообщил председатель Благотворительной организации «Фонд «Позывной Горыныч» Руслан Пересунько.

На торжестве присутствовал генеральный директор Виктор Сапега, коммерческий директор Олег Шутяк, председатель Благотворительной организации «Фонд «Позывной Горыныч» Руслан Пересунько, председатель Очаковской РГА, командир в/ч Эдуард Шевченко, сослуживцы, представители ФГИУ, жена, дочь и внук Горяйнова Михаил.

«За весомый вклад в борьбу за независимость Украины, поддержание международного мира и безопасности, укрепления международного авторитета Украины, героический поступок во имя Отечества, руководствуясь Законом Украины «О присвоении юридическим лицам, объектам права собственности имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий», статьи 296 Гражданского кодекса Украины, статьи 21 Кодекса торгового мореплавания Украины администрация ООО «Порт Очаков» приняла решение присвоить имя буксира - «Михаил Горяйнов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что переименование было совместной инициативой БО «Фонд «Позывной Горыныч» и администрации ООО «Порт Очаков».

Михаил погиб 2 июня 2015 года во время выполнения боевой задачи по уничтожению огневой точки террористов в районе села Чемарлик Донецкой области.

Ранее сообщалось, что в память о погибшем в зоне АТО офицере очаковских «морских котиков» переименуют буксир.