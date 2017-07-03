Николаевский строительный колледж приглашает к себе на обучение старшеклассников

С 1 июля начался прием документов в Николаевский строительный колледж Киевского национального университета строительства и архитектуры для поступающих на базе 9-ти классов. Прием документов продлится до 14 июля.
Об этом сообщает пресс-служба ВУЗа.
У абитуриентов есть возможность поступить на следующие специальности:
- специальность 192 - «Строительство и гражданская инженерия»,
- специализация «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»;
- специальность 121 - «Инженерия программного обеспечения»,
- специализация «Разработка программного обеспечения»;
- специальность 191 - «Архитектура и градостроительство»,
- специализация «Архитектурное проектирование и внутренний интерьер»;
- специальность 133 - «Отраслевое машиностроение»,
- специализация «Эксплуатация средств механизации и автоматизации перегрузочных работ»;
- специализация «Эксплуатация и ремонт подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин и оборудования».
Для этого необходимо успеть подать следующие документы:
- копию документа, удостоверяющего личность;
- копию документа государственного образца о ранее полученном образовательном (образовательно-квалификационном) уровне, на основе которого осуществляется поступление, и копия приложения к нему;
- копию сертификата (сертификатов) внешнего независимого оценивания (для поступающих на основе полного общего среднего образования);
- четыре цветные фотографии размером 3 х 4 см.
С правилами приема на младшего специалиста в НСК КНУСА возможно ознакомиться по ссылке.
Приемная комиссия расположена по адресу: ул. 1 Слободская, 2.
График работы:
Понедельник - пятница с 9.00 до 17.00
Суббота с 9.00 до 13.00