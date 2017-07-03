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Николаевский строительный колледж приглашает к себе на обучение старшеклассников

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С 1 июля начался прием документов в Николаевский строительный колледж Киевского национального университета строительства и архитектуры для поступающих на базе 9-ти классов. Прием документов продлится до 14 июля.

Об этом сообщает пресс-служба ВУЗа. 

У абитуриентов есть возможность поступить на следующие специальности:

  • специальность 192 - «Строительство и гражданская инженерия»,
  • специализация «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»;
  • специальность 121 - «Инженерия программного обеспечения»,
  • специализация «Разработка программного обеспечения»;
  • специальность 191 - «Архитектура и градостроительство»,
  • специализация «Архитектурное проектирование и внутренний интерьер»;
  • специальность 133 - «Отраслевое машиностроение»,
  • специализация «Эксплуатация средств механизации и автоматизации перегрузочных работ»;
  • специализация «Эксплуатация и ремонт подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин и оборудования».

Для этого необходимо успеть подать следующие документы:

  • копию документа, удостоверяющего личность;
  • копию документа государственного образца о ранее полученном образовательном (образовательно-квалификационном) уровне, на основе которого осуществляется поступление, и копия приложения к нему;
  • копию сертификата (сертификатов) внешнего независимого оценивания (для поступающих на основе полного общего среднего образования);
  • четыре цветные фотографии размером 3 х 4 см.

С правилами приема на младшего специалиста в НСК КНУСА возможно ознакомиться по ссылке.

Приемная комиссия расположена по адресу: ул. 1 Слободская, 2.

График работы:

Понедельник - пятница с 9.00 до 17.00

Суббота с 9.00 до 13.00

Анатолий Чубаченко

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