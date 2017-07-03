Николаевский строительный колледж приглашает к себе на обучение старшеклассников

С 1 июля начался прием документов в Николаевский строительный колледж Киевского национального университета строительства и архитектуры для поступающих на базе 9-ти классов. Прием документов продлится до 14 июля.

Об этом сообщает пресс-служба ВУЗа.

У абитуриентов есть возможность поступить на следующие специальности:

специальность 192 - «Строительство и гражданская инженерия»,

специализация «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»;

специальность 121 - «Инженерия программного обеспечения»,

специализация «Разработка программного обеспечения»;

специальность 191 - «Архитектура и градостроительство»,

специализация «Архитектурное проектирование и внутренний интерьер»;

специальность 133 - «Отраслевое машиностроение»,

специализация «Эксплуатация средств механизации и автоматизации перегрузочных работ»;

специализация «Эксплуатация и ремонт подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин и оборудования».

Для этого необходимо успеть подать следующие документы:

копию документа, удостоверяющего личность;

копию документа государственного образца о ранее полученном образовательном (образовательно-квалификационном) уровне, на основе которого осуществляется поступление, и копия приложения к нему;

копию сертификата (сертификатов) внешнего независимого оценивания (для поступающих на основе полного общего среднего образования);

четыре цветные фотографии размером 3 х 4 см.

С правилами приема на младшего специалиста в НСК КНУСА возможно ознакомиться по ссылке.

Приемная комиссия расположена по адресу: ул. 1 Слободская, 2.

График работы:

Понедельник - пятница с 9.00 до 17.00

Суббота с 9.00 до 13.00