Почему на Николаевщине снова воюют за землю?

Фото:agroinfo.com В последние годы все чаще летне-осенний период на Николаевщине отмечается конфликтами вокруг земельных участков. Таких, как конфликт на землях около села Чаусово-2 в Первомайском районе, где агрофирма нардепа Аркадия Корнацкого беспрепятственно убирает урожай на чужих полях, или же как конфликт в Баштанском районе в 2016 году, где полиции пришлось применять силу и задерживать «силовую поддержку» одной из сторон.

И это только малая часть, о которой известно широкой общественности, часть, в которой стороны готовы отстаивать свои интересы. А есть и такие, которые просто согласны отступить и смириться с тем, что их права наглейшим образом нарушаются.

Если же посмотреть на причины этих конфликтов, то зачастую оказывается, что на одни и те же земли документы есть у двух сторон. Но только одна из них действует в законном русле. Вторая же ищет лазейки, чтобы эти законы обойти.

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В редакцию «Преступности.НЕТ» обратился юрист Николай Тимченко, представляющий интересы ООО «Очаковский райагрохим», предприятие, на котором работает почти 200 человек, которое имеет собственный парк сельскохозяйственной техники и всю необходимую для успешного занятия сельскохозяйственной деятельностью материально-техническую базу. Однако, он уверен, предприятие стало жертвой рейдерской атаки, в которой принимали участие и представители местного самоуправления, и силовики.

– Предприятие ООО «Очаковский райагрохим» зарегистрировано и фактически осуществляет свою хозяйственную деятельность на территории Куцурубской ОТГ в Очаковском районе Николаевской области. Ранее это была территория Парутинского сельсовета. Предприятие является мощным сельхозпроизводителем в своей местности и, соответственно, значительным налогоплательщиком в Очаковском районе Николаевской области.

За последние года предприятие активно участвует и оказывает помощь громаде. Помогает местной школе, детскому саду, активно помогает больнице. Предприятием выделено порядка 100 тысяч гривен с 2014 по 2017 годы на эти нужды. Так же осуществляется и не финансовая помощь – с/х техникой, сварщиками и другими материальными ресурсами предприятия, – рассказывает Тимченко.

По его словам, неприятности у «Очаковского райагрохима» начались в 2016 году, когда председатель Парутинского сельского совета Лина Белявцева под определенной защитой подразделения полиции и местной прокуратуры воспользовалась переходным периодом регистрации договоров аренды на земельные участки и начала спланированные действия, направленные на отчуждение этих земельных участков от предприятия в интересах третьих лиц.

– Такое преступное давление было очень трудно преодолеть. Отстоять интересы предприятия, когда действиями рейдеров предприятие было фактически парализовано, а хозяйственная деятельность остановлена, ​​наложен арест. И все это осуществлялось в период уборки урожая, когда сельхозпроизводитель направил все свои силы на работу и выполнение поставленных планов сельхозпроизводства, – отмечает адвокат предприятия.

В июне 2016 года в производстве следственного отдела Очаковского ОП ГУ Национальной полиции в Николаевской области было зарегистрировано уголовное производство по ч.1 ст. 197-1 УК Украины («Самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство»). Заявителем в данном производстве выступила председатель Парутинского сельсовета Лина Белявцева. Речь шла о двух земельных участках, находящихся в государственной собственности – 30 и 45 га, которые, по ее словам, были самовольно захвачены неизвестными лицами.

– И это при том, что Белявцева знала об использовании этих участков «Очаковским райагрохимом» на основании действующего договора аренды. Более того, она как представитель власти в свое время заверила руководство предприятия в том, что именно она как председатель сельского совета уполномочена решать вопрос об использования земель и взимания платы за них.

После того, как было открыто уголовное производство и на предприятии начали разбираться в ситуации, стало ясно, что Белявцева злоупотребляла своими служебными полномочиями и ввела в заблуждение руководство «Очаковского райагрохима». Дело в том, что на протяжении длительного времени предприятие уплачивало в бюджет сельсовета деньги за пользование землей, выполняя таким образом предписания Парутинского сельского главы. Тем не менее, она почему-то решила сделать официальное, заведомо ложное заявление о захвате предприятием земель, на которые у агрохима есть договор аренды, который не расторгнут и не отменен, – рассказывает Тимченко.

На предприятии уверены, что данное уголовное производство было возбуждено «по заказу и преследовало цель парализовать деятельность предприятия во время жатвы, нанести максимальный материальный ущерб, опорочить деловую репутацию общества и главное - оторвать от общества земельные участки руками государственных учреждений в интересах местных рейдеров».

Данные земельные участки были взяты в аренду предприятием еще в 2011 году. Соответствующий договор аренды земельного участка №16/79 от 12 июля 2011 года подписан с Очаковской РГА и соответственно зарегистрирован в журнале регистрации договоров аренды на земельные участки по Парутинскому сельскому совету от 12 июля 2011 года под №16.

– В этом договоре четко определено, что он действует «в любом случае до момента заключения долгосрочного договора аренды». Соответствующие документы о заключении долгосрочного договора аренды данных земельных участков предприятием было собраны и подано в уполномоченные контролирующие органы. Однако, это длительный процесс, который продолжается до сих пор, и был затруднен реформированием контролирующих органов, – отмечает юрист предприятия.

Стоит отметить, что в 2013 году в Земельный кодекс Украины в соответствии с требованиями Закона Украины от 6 сентября 2012 № 5245-VI «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно разграничения земель государственной и коммунальной собственности», были внесены изменения, согласно которым земли государственной и коммунальной собственности были разграничены. В итоге за сельскими советами было оставлено право выделения земель в аренду только в пределах населенного пункта. Право распоряжаться землями за пределами населенных пунктов отошло органам исполнительной власти, которые в соответствии с законом осуществляют распоряжение такими земельными участками.

23 августа 2016 года сертифицированный специалист – инженер-землеустроитель обследовал земельные участки, вокруг которых возник спор, и установил, что фактов самовольного занятия обществом земли не установлено, о чем свидетельствует соответствующий Акт обследования земельного участка № 23/1 от 23 августа 2016 года. При этом предприятие использует не 30 и 45 га, как заявляет председатель Парутинского сельсовета Лина Белявцева, а 26,40 и 24,59 га., что значительно меньше.

– Тем не менее, ни этот факт, ни факт уплаты ренты за пользование землей не остановили следователей Очаковского ОП ГУ Национальной полиции в Николаевской области и сотрудников местной прокуратуры. В 2016 году они, действуя как рейдеры, незаконно завладели урожаем ООО «Очаковский райагрохим» и автотехникой предприятия, путем безосновательного наложения ареста на них. Для меня, честно говоря, не понятно, о каком наложении ареста может идти речь, если органом государственного контроля даже не была проведена проверка и не сдан свой правовой вывод относительно законности использования ООО «Очаковский райагрохим» двух выше упомянутых земельных участков, – рассказывает Тимченко.

По его словам, тогда более чем 12 вооруженных автоматическим оружием сотрудников полиции во время сбора урожая прямо на поле, не имея на это никаких законных оснований, заблокировали сельскохозяйственную технику и комбайны, угрожали рабочим оружием и лишением свободы.

– И это при том, что все это происходило в рамках расследования преступления небольшой тяжести. Также, стоит отметить, что во всех этих действиях активное участие принимал местный депутат Николай Кепин, который фактически сопровождал все действия против общества. Он тогда объяснял свое присутствие необходимостью контроля со стороны депутатов и соблюдением законности в обществе, – отмечает юрист.

В рамках защиты своих прав и интересов предприятием были задействованы специалисты по геодезии, которые установили фактически границы спорных земельных участков. Все замеры, выводы и документы «Очаковский Райагрохим» направил для получения заключения в Государственную инспекцию сельского хозяйства в Николаевской области. В своем выводе ведомство заключило – ООО «Очаковский Райагрохим» законно использует арендованные земельные участки и нет оснований утверждать о каком-либо захвате этих земель предприятием.

Все эти выводы были направлены в Очаковский ОП ГУ Национальной полиции в Николаевской области. После чего 7 ноября 2016 года следственным отделом Очаковского отдела полиции было вынесено постановление о закрытии уголовного производства по факту самовольного занятия земельных участков в связи с отсутствием события уголовного преступления. А спустя еще четыре дня следственный судья Очаковского горрайонного суда Николаевской области удовлетворил ходатайство руководителя предприятия и на основании постановления о закрытии уголовного производства отменил арест с имущества общества, наложенный на урожай и сельскохозяйственную технику.

Вывод напрашивается сам по себе – предприятие не имело нарушений, все документы на использование арендованной земли в порядке, захвата лишних земельных участков – не выявлено.

– И вот пока мы отбивались от этой атаки, Парутинский сельсовет под руководством Лины Белявцевой, не имея на то никаких законных оснований, отдал используемые нами земельные участки, которые находятся за пределами населенного пункта, в аренду совсем другому человеку – Шинкаренко В.В., в недавнем прошлом начальник охраны ООО «Очаковский Райагрохим», человек реально знающий, кто использует земельные участки, на которые он заявил требования, так как контролировал охрану полей предприятия, а так же родственник местного депутата Николая Кепина, который присутствовал при всех действиях полиции на полях и при арестах нашего предприятия. При этом данное решение было принято сельсоветом еще до того, как уголовное производство, открытое по заявлению Парутинского сельского главы, достигло своего логического завершения, – рассказывает Тимченко.

В итоге, данные участки были засеяны совсем другим лицом.

По словам Тимченко, Парутинский сельсовет заключил с Шинкаренко не договор аренды земли, а договор социального партнерства.

– Официальная оплата за землю агрохимом на сегодняшний день составляет в порядке 2 тысяч гривен за гектар арендованной земли. В то же время Шинкаренко по своему договору за выделенные ему 94 га платит по 590 гривен за га. Не сложно посчитать, сколько денег можно было бы пустить на ремонт дорог, если бы он заплатил как наше предприятие, а это в порядке 150 тысяч гривен, недополученных местным бюджетом. При этом еще нужно разобраться, относительно того, где помимо наших земельных участков Шинкаренку выделили еще 44 га? Не были ли они выделены также с нарушением? – задается вопросом Тимченко.

В связи с этим руководством предприятия были поданы соответствующие заявления о преступлении в Очаковский отдел полиции, по которым возбуждены уголовные производства по ст. 364 («Злоупотребление властью или служебным положением») и ст. 383 («Заведомо неправдивое сообщение о совершении преступления») Уголовного кодекса Украины. По мнению руководства предприятия, именно эти статьи грубо нарушила Парутинский сельский глава, в результате чего «Очаковскому райагрохиму» нанесен ущерб на сотни тысяч гривен.

Также следователями возбуждено уголовное производство в отношении Шинкаренко В.В. и его работников по ст. 197-1 Уголовного кодекса Украины («Самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство»).

– Показательно, что нам пришлось через суд заставлять прокуратуру влиять на очаковских следователей, которые не хотели даже регистрировать наши заявления. При этом, прокуратура, даже имея на руках соответствующее постановление суда, длительное время не передавала его в полицию. Вот так «защищают» и «расследуют», когда есть заинтересованность. При этом к руководству «Очаковского райагрохима» поступают телефонные звонки от прокурорских чиновников с просьбами не трогать родственников депутата Кепина и дать им возможность собрать незаконно посеянный урожай, – сетует Николай Тимченко.

Редакция связалась и с самой Линой Белявцевой, чтобы услышать ее позицию по озвученным юристом «Очаковского райагрохима» фактам. По ее словам, она не единожды обращалась к руководству «Очаковского райагрохима» с вопросами относительно использования этих земельных участков.

– У «Очаковского райагрохима» был заключен договор в 2011 году на 360 дней. Когда мы с землеустроителем ходили к ним, спрашивали, кто обрабатывает эту землю, они нам говорили, что не знают, кто ее обрабатывает. Эта ситуация продолжалась с января по апрель 2016 года. Я написала заявление в полицию о том, что земля разорана, но мне неизвестно, кем. После этого у нас была сессия сельсовета, на которую пришла Валентина Яловая, руководитель «Очаковского райагрохима» и говорила, что предприятие заплатит только за год пользования землей, а за другие года не будет. Депутаты поддержали предприятие, так оно помогало детсаду, и в итоге согласились, что райагрохим уплатил только за год пользования землей, но только после того, как предприятие даст гарантию, что оно действительно заплатит. Однако гарантии не было, – рассказывает Парутинский сельский глава.

По словам Белявцевой, после этого, в июле 2016 года на сессии сельсовета было принято решение направить ходатайство в Главное управление Госгеокадастра в Николаевской области, чтобы эти земли принять в коммунальную собственность сельсовета.

– 9 сентября нам пришел от Госгеокадастра приказ о разрешении на разработку проекта по землеустройству для оформления этих земель в коммунальную собственность. На сессии это было озвучено депутатам. А также вынесен вопрос относительно передачи этих земель на время оформления документов в пользование, чтобы пополнить бюджет сельского совета. Депутаты были не против. К нам обратился Шинкаренко, житель села, у меня с ним никаких отношений нет. С ним заключили договор на один год. И он уже уплатил в бюджет сельсовета земельный налог, – добавила Лина Белявцева.

Вместе с тем, Парутинский сельский глава согласилась, что сельсовет выделил землю, которая ему не принадлежит. Так как приказ Главного управления Госгеокадастра в Николаевской области о разрешении разработки проекта еще не означает, что земли принадлежат сельскому совету.

– Я правильно понимаю, сельский совет через сессию выделил землю, которая ему не принадлежит? – спросил корреспондент издания.

– Ну, получается, что так, – ответила Лина Белявцева.

Сама же Валентина Яловая не отрицает, что приходила на сессию и разговаривала с депутатами. Однако, по ее словам, никакой задолженности у предприятия за землю нет.

– У нас никакой задолженности за годы пользования этими земельными участками. На сессии же мне предложили заплатить сразу за пять лет пользования землей наперед. И это тогда, когда все депутаты знали, что идет объединение громад и контроля за использование денег не будет. Также депутаты заявили, что эти деньги пустят на ремонт дорог. Я им сказала, что мы готовы заплатить за год и отремонтировать дорогу за счет предприятия. Но депутатам это не понравилось, особенно Николаю Кепину, у которого, видимо, уже на тот момент были свои планы на землю, – резюмировала Яловая.

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На данный момент ситуация вокруг этих двух земельных участков до конца не разрешена. И скорей всего, что их судьба будет решаться в судебном порядке. Уже сейчас есть решение Белгород-Днестровского горрайонного суда Николаевской области об аресте урожая и передаче его на ответственное хранение ООО «Очаковский райагрохим», которое 1 июля уже было

выполнено в части уборки пшеницы, а впереди еще уборка подсолнуха.

Все же хочется надеяться на то, что рабочая группа, которая создана по инициативе председателя Николаевской ОГА Алексея Савченко с целью контроля за использованием земли в области, сможет разрешить все спорные моменты, которые существуют на данный момент, и предотвратить возникновение новых. Ведь, как это не прискорбно, ни суд, ни правоохранители разрешить сложившуюся ситуацию не в силах. А может, не хотят?

Анатолий Чубаченко, специально для «Преступности.НЕТ»