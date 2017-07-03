Под Николаевом установили весовой комплекс на разбитой трассе на Днепр

На 316-м километре трассы Н-11 «Днепр – Николаев», недалеко от Николаева установили передвижной пункт весового и габаритного контроля.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы автомобильных дорог в Николаевской области.

Весовой комплекс развернули в 22:00 2 июля. Сообщается, что это первый из трех весовых комплексов, обещанных министерством инфраструктуры.

«Работниками ДП «Николаевский облавтодор» подготовлено площадку для осуществления весового контроля, установлены предупредительные знаки и обеспечено бесперебойное освещение. В настоящее время пункт весового и габаритного контроля обеспечен всем необходимым и готов к работе.

Напомним, ранее сообщалось, что на ремонт трех участков трассы Н-11 до Казанки не хватает еще около 75 миллионов.