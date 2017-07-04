В Китае состоялся выпуск второй волны студентов программы двойных дипломов НУК имени адмирала Макарова

Около 100 китайских студентов-выпускников в июне 2017 года получили дипломы, закончив обучение по уникальной международной программе двойных дипломов.

Об этом сообщает пресс-служба Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова.

Торжественные выпускные церемонии проходили в Международном морском колледже Чжензян и в Университете Науки и Техногологии Джансу Цзянсу JUST.

Так, НУК имени адмирала Макарова совместно со своими китайскими коллегами разработали учебные программы двойных дипломов, по которым студент имеет возможность после обучения получить диплом своего китайского учебного заведения, а также диплом НУК.

Вручали студентам дипломы со стороны николаевского университета кандидаты технических наук: руководитель учебно-научного центра международного сотрудничества НУК, один из основателей программы доцент Александр Рыжков и руководитель центра европейской интеграции НУК Ростислав Рыжков.

Во ходе визитов в китайские университеты обсуждались перспективы улучшения учебных программ, внедрение информационно-коммуникационных технологий дистанционного образования, а также открытие новых направлений обучения.

Правительство Цзянсу признало совместную программу обучения JUST и НУК образцовой для провинции, а николаевский университет возглавил пятерку самых популярных вузов среди китайских студентов. Так, на форум ректоров украинских и китайских учебных заведений были приглашены руководители НУК и JUST. Ректор НУК Сергей Рыжков выступил с докладом об украино-китайском сотрудничестве на совещании Министров образования Украины и Китая Лилии Гриневич и Чен Баошенг.

- Аналогов данной программы в нашей стране нет, подобные образовательные программы – визитная карточка Украины, как страны с высоким научно-образовательным потенциалом. Они соответствуют глобальной инициативе Шёлкового Пути «Один пояс, один путь», - отметил Сергей Рыжков.

В свою очередь президент Международного морского колледжа Чжензян Ван Тье выразил уважение ректору НУК.

- Вот и созрел труд наших преподавателей, методистов и работников международных отделов. Второй выпуск – это серьёзное закрепление совместной образовательной программы. Вместе мы пишем свою главу книги китайско-украинских отношений. Очень приятно это осознавать. Большое уважение моему коллеге, профессору Сергею Рыжкову. В связи с визитом консула КНР, госпожи Сянжун Чжао в его университет, он не смог лично присутствовать на мероприятии, но и без этого на церемонии мы ощущали его поддержку и заботу. Без него ничего этого бы не было, - рассказал он.

Традиционно часть выпускников приняла решение продолжать обучение уже на территории Украины, в их уже родной alma-mater – Национальном университете кораблестроения имени адмирала Макарова.