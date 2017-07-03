Стало известно о подвигах, за которые николаевские военные-герои получили награды от Президента Украины

В числе военнослужащих ВМС Украины, которым президент Петр Порошенко присвоил государственные награды, есть и четверо николаевцев.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.

Среди награжденных орденом Богдана Хмельницкого III степени старшина Алексей Кулешов – главный сержант 36-й отдельной бригады морской пехоты. Во время боя в районе Водяного в зоне АТО отделения морской пехоты под умелым руководством Кулешова уничтожили 6 боевиков и ранили более десятерых, вынудив противника отступить.

Во время боя за наблюдательный пункт «Лиссабон» Кулешов непосредственно руководил обороной и возглавлял штурмовую группу, которая выдвинулась на преследование противника. В ходе преследования под его руководством была захвачена позиция противника. Кулешов лично уничтожил трех и ранил двух врагов. В дальнейшем во время отхода, несмотря на шквальный огонь врага, Кулешов организовал эвакуацию раненых собратьев.

Орденом Даниила Галицкого наградили капитана 3-го ранга Юрия Левицкого – командира среднего десантного корабля «Юрий Олефиренко». В марте 2014 года он умело организовывал оборону большого десантного корабля «Константин Ольшанский». Экипаж этого корабля до последнего оказывал достойное сопротивление при захвате российскими военными. После захвата корабля офицер не позволил сорвать Государственный и Военно-Морской Флаги Украины, а спустил их в торжественной обстановке под исполнение Государственного Гимна Украины.

В течение апреля 2014 года Левицкий принимал активное участие в возвращении военной техники ВМС, которая была захвачена Россией. Он непосредственно входил в состав сводного экипажа, совершал передислокации боевых кораблей и судов обеспечения в новые пункты базирования. В мае 2014 года, после назначения командиром среднего десантного корабля «Юрий Олефиренко», офицер организовал и обеспечил восстановление технической готовности судна.

Орденом Даниила Галицкого также наградили капитана Евгения Бову – заместителя командира батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты. Во время обороны Гранитного в зоне АТО благодаря решительным и смелым действиям военнослужащего десантно-штурмовой взвод без потерь захватил стратегически важную позицию – господствующую в районе высоту, что позволило в дальнейшем успешно отражать все попытки врага захватить населенный пункт. Во время боев под Талаковкой он командовал передовым взводным опорным пунктом, его подчиненные освободили населенный пункт Лебединский, а также разблокировали и эвакуировали подразделения добровольческих батальонов «Донбасс» и «Восточный корпус», которые находились в окружении.

Орденом «За мужество» наградили младшего лейтенанта Сейдамета Османова из 36-й отдельной бригады морской пехоты. Во время боев за Водяное он управлял взводом морской пехоты и тактически грамотно организовал оборону позиции, что позволило малыми силами удерживать большую часть населенного пункта. Также его взвод уничтожил диверсионно-разведывательную группу противника. За время выполнения боевых задач лично уничтожил более 10 боевиков.