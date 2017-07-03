В Беларуси на военном параде в День Независимости показали холодильники и диваны

В Беларуси отмечают День Независимости. В связи с этим в Минске провели необычный военный парад. Вместе с военной техникой на параде показали оборудование и технику, которую производят в Беларуси.

Об этом сообщает «NikLife».

Всего в параде было задействовано около 3,5 тыс. военнослужащих. В составе пешей колонны приняли участие 20 парадных расчетов, которые были представлены Минским суворовским военным училищем, Военной академией, военно-техническим факультетом Белорусского национального технического университета.

В составе механизированной колонны участвовали 26 парадных расчетов современной боевой техники. Всего было задействовано 222 единицы техники. В составе механизированной колонны танки Т-72Б, боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-80, автомобили «Богатырь», легкобронированные автомобили «Кайман», автомобили МЗКТ с беспилотными авиационными комплексами, станции Р-434, минометные комплексы 2С12Б «Сани», боевые машины «Штурм», реактивная система залпового огня «Полонез» и другая боевая техника.

В составе воздушного эшелона в параде приняли участие 58 воздушных судов: 26 вертолетов и 32 самолета.

Колонна гражданской техники была представлена 102 единицами, в их числе легковые автомобили «БелДжи», техника Минского тракторного завода, холдингов «Гомсельмаш», «Амкодор» и прочих местных компаний.

Беларусь отмечает День независимости 3 июля, так как этот праздник привязан не к распаду СССР, а к освобождению от немецких войск во Второй мировой войне.

Напомним, в 2015 году в Беларуси Лукашенко на парад Победы вместе с военной техникой вывел трактора и грузовики.